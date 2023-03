Un bărbat a descoperit accidental o fântână veche sub bucătăria lui. Ce a urmat a uimit o lume întreagă VIDEO

Milioane de internauți sunt în stare de șoc după ce un TikToker a găsit o fântână de 300 de ani îngropată sub casa lui. În loc să o astupe, bărbatul a avut o idee mult mai bună, transformând groapa într-o caracteristică a bucătăriei. Mulți au fost fascinați de descoperirea istorică, iar povestea lui face înconjurul lumii.

Descoperire incredibilă sub bucătăria unui britanic

În timp ce britanicul, care a refuzat să-și dezvăluie numele, își renova casa veche de secole din Cheshire, a săpat din neatenție într-un amestec ciudat de pietriș înconjurat de cărămizi. S-a dovedit a fi o fântână de apă veche de 300 de ani, ascunsă sub podeaua bucătăriei sale fără ca familia să bănuiască.

Utilizatorul de TikTok – @MortyLad – și-a prezentat dezvăluirile și săpăturile celor peste 400.000 de urmăritori, iar videoclipurile sale au devenit virale, câștigând milioane de spectatori noi de fiecare dată când postează. Recent, a luat „decizia înfricoșătoare” de a încorpora fântâna în noul său plan al bucătăriei, ceea ce a încântat și uimit publicul.

O fântănă de 5 metri, veche de 300 de ani!

Acesta a declarat pentru Insider că este un instalator pensionar în vârstă de 48 de ani și că are puțină experiență cu o așa renovare cu mize mari. El plănuiește să monteze un panou circular de sticlă suficient de puternic cât să meargă pe gura fântânii, cu reflectoare dedesubt, astfel încât să poată fi privită în toată splendoarea sa. Proiectul este în plină desfășurare, dar un videoclip care recapitulează „călătoria de până acum” a acumulat 32 de milioane de vizualizări în doar o zi!

„Evident, nu vom lăsa o gaură uriașă deschisă în mijlocul bucătăriei”, a povestit fiica lui @MortyLad într-un clip recent. „Va fi iluminată și acoperită cu sticlă specială. Fântâna face parte din istoria casei noastre și dorim să păstrăm asta”, a mărturisit ea.

Proprietarul se declară copleșit de toată atenția de care se bucură în mediul online: „Prima seară am avut 7.000 de vizualizări și am glumit până dimineața că voi avea 10.000 și voi fi celebru pe TikTok. A doua zi dimineața am avut 1 milion și am căzut din pat”.

Cum a dat de puțul antic

@MortyLad a împărtășit pentru prima dată descoperirea puțului la mijlocul lunii februarie, când încerca să bage încălzire prin pardoseală în bucătărie.

„Bine ați venit la WellTok”, a fost primul său videoclip despre saga, care are 11,5 milioane de vizualizări. Acolo, el a anunțat că locuința lui a fost construită în anii 1700, iar structura s-a extins ulterior pe ceea ce fusese anterior o curte pentru a găzdui o bucătărie mai mare.

Săpatul până la fundul fântânii a fost un proces laborios. În primul rând, trebuia curățat de moloz și cărămidă de la o demolare anterioară, a relatat el. Pe parcurs, britanicul a dezgropat mai multe obiecte vechi, inclusiv sticle de coniac (pe care le-a folosit mai târziu ca vază de flori), o oală și geamuri.

La un moment dat, săpătura a luat o întorsătură înfricoșătoare, când a dat peste un lichid clocotitor pe fundul puțului, despre care se temea că ar putea fi gaz mortal. Dar un detector a concluzionat că erau doar bule de aer inofensive.