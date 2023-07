Un aeroport abandonat din Cipru a stat nefolosit timp timp de o jumătate de secol. Este plin de avioane ruginite și vopsea exfoliată

O aeronavă Trident 2E a companiei Cyprus Airways, aflată în stare de degradare, se află pe pista aeroportului internațional din Nicosia, pe insula mediteraneană Cipru. Dar ruinele nu se opresc aici. Decăderea continuă în interiorul aeroportului, care odată servea drept punct de primire pentru vizitatorii din Cipru.

Aeroportul părăsit din Cipru

O aripă este ocupată de un depozit de bagaje gol. Într-o altă zonă, afișele de călătorie se desfășoară de pe perete. Astăzi, aeroportul abandonat servește ca o amintire a trecutului tumultuos al Ciprului.

Pentru o insulă minusculă, Cipru – situat în Marea Mediterană, la sud de Turcia și la vest de Liban și Siria – a fost măcinat de conflicte.

În capitala insulei europene, Aeroportul Internațional Nicosia a fost în centrul unui conflict major între ciprioții greci și turci în 1974. Aeroportul, care a fost construit inițial în anii 1930 ca aerodrom militar, a devenit încet-încet un centru pentru călătorii din Cipru, după cum a relatat Atlas Obscura.

Dar în 1974, naționaliștii greci au organizat o lovitură de stat militară împotriva guvernului cipriot. Ca răspuns, Turcia a invadat Ciprul dinspre nord, potrivit Slate.

Vezi AICI pozele cu aeroportul din Cipru părăsit.

Astăzi, Cipru este împărțit în două. Nordul – sau Republica Turcă a Ciprului de Nord, așa cum este recunoscută de Turcia – se află sub conducerea ciprioților turci. Iar sudul – recunoscut la nivel internațional sub numele de Cipru – se află sub conducerea ciprioților greci.

Iar în ultimii 50 de ani, aeroportul a rămas abandonat în ceea ce este încă o zonă demilitarizată.

Timp de decenii, fotografii și exploratorii urbani au explorat locul. Fotografiile lor înfățișează un aeroport care, timp de aproape o jumătate de secol, a fost atins doar de elementele naturii, scrie Insider.

Benzile de bagaje au fost distruse de intemperii. Sălile aeroportului au vopseaua decojită pe tavane și liane care cresc pe podea.

În alte zone ale aeroportului, praful și murdăria acoperă scaunele dărăpănate.

Dar, în 2022, publicul ar putea vizita aeroportul – virtual. O echipă de cercetători de la The Cyprus Institute a documentat și digitalizat aeroportul abandonat. Rezultatul a fost o plimbare virtuală a sitului prăbușit, pe care oricine o poate explora, după cum a relatat Cyprus Mail.