Twitter are o nouă funcție care nu te va încânta: ce modificări mai are de făcut Elon Musk

Elon Musk nu a terminat de făcut modificări majore la X. Proprietarul și directorul tehnic al platformei spune că serviciul cunoscut anterior sub numele de Twitter scapă de opțiunea de a bloca alți utilizatori, cu excepția cazului în care este vorba de DM-uri.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023