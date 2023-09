TikTok se transformă într-un mare magazin online. Cum le face viața mai ușoară influencerilor

Influencerii folosesc TikTok pentru a obține oferte și pentru a promova produse de ani de zile, dar acum compania deschide o experiență de cumpărături oficială.

TikTok își lansează produsul de comerț electronic în Statele Unite, în încercarea de a valorifica popularitatea aplicației și de a-și transforma spectatorii în consumatori.

Într-o postare recentă pe blog, compania a anunțat magazinul TikTok, care include o serie de funcții pentru utilizatori, creatori de conținut și companii.

TikTok va include o rubrică separată pentru toți posibilii comercianți

Magazinul TikTok include o „filă Magazin” pentru companii pentru a-și afișa produsele, videoclipuri afiliate plasate în feedurile utilizatorilor care le permit creatorilor să câștige comisioane și reclame de cumpărături pentru companii.

TikTok lansează, de asemenea, propria sa ramură de logistică numită „Fulfilled by TikTok”, care va facilita înregistrarea comercianților înregistrați.

Într-un interviu pentru The New York Times, directorul TikTok, Nico Le Bourgeois, a spus că magazinul TikTok are peste 200.000 de vânzători înregistrați, 100.000 de creatori având deja acces la butoanele de cumpărături live.

„Avem un plan foarte agresiv de a face o explozie în industrie și de a ne asigura că oamenii de acolo înțeleg că TikTok este un loc pentru cumpărături”, a spus el.

„Vom fi foarte prezenți de Black Friday și Cyber Monday printr-o combinație de trafic, transport gratuit și oferte”, a mai spus acesta.

TikTok Shop se bazează pe o funcție similară și de mare succes a aplicației sale soră, Douyin, disponibilă în Asia.

Deși nu există nicio îndoială că hashtag-uri precum #TikTokMadeMeBuyIt au alimentat descoperirea de produse pe TikTok, cumpărăturile live nu au luat încă avânt în SUA.

Desigur, TikTok nu este prima aplicație de social media care încearcă să facă un pas către comerțul electronic. Meta a încercat ani de zile cu Facebook și Instagram, dar fără prea mult succes.

Pinterest a navigat, de asemenea, în apele comerțului electronic, oferind utilizatorilor săi o modalitate mai ușoară și mai rapidă de a achiziționa produse.

În prezent, fila Shop este disponibilă pentru 40% dintre utilizatorii TikTok. Funcția va fi lansată treptat și va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii până la începutul lunii octombrie.