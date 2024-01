The Password Game sau jocul care te scoate din minți: crezi că ești în stare să-l rezolvi?

Mă consider o persoană răbdătoare, dar „The Password Game (Jocul cu parole)” s-ar putea să mă distrugă psihic.

Este vineri, ceea ce înseamnă că este momentul perfect pentru a pierde câteva minute încercând să rezolvi cea mai recentă obsesie a internetului. Dacă ești activ pe Twitter, este posibil să fi observat câteva discuții despre The Password Game, o experiență de browser care îți va testa creativitatea, răbdarea și sănătatea mintală.

Aparent, scopul jocului este de a crea o parolă pe care niciun hacker nu ar putea să o spargă, iar experiența începe destul de simplu.

„Parola ta trebuie să aibă cel puțin cinci caractere”, afirmă regula unu, în timp ce regula patru cere ca toate cifrele din parola ta să aibă rezultatul 25. Apoi, lucrurile încep să devină din ce în ce mai enervante.

Regula șapte îți cere să incluzi o cifră romană, iar regula cu numărul nouă îți cere să pui câteva cifre romane care să fie egale cu 35 atunci când sunt înmulțite. În cele din urmă, parola ta va trebui, de asemenea, să facă referire la Wordle de astăzi și la faza curentă a lunii, scrisă ca emoji. A, și la un moment dat se adaugă jocului un ceas sub forma unei omizi pe care trebuie să o ții în viață. Doar… nu întreba. Unele dintre cerințe sunt atât de ciudate.

The password game is out now! Good luck 👹

> https://t.co/kXhmbHqYTK pic.twitter.com/d6lbnfHrbx

— Neal Agarwal (@nealagarwal) June 27, 2023