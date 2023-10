”The Guardian” a inclus un fotbalist român pe lista celor mai talentaţi jucători din lume. A debutat și în națională, cine este acesta,

Publicația britanică ”The Guardian” a alcătuit o listă cu cei mai talentați fotbaliști din lume, iar printre aceștia se află și un jucător din România. El are parte de o prezentare elogioasă în articolul renumitul ziar. Iată despre ce jucător este vorba.

În articolul publicat de ”The Guardian” se vorbește despre cei mai talentaţi 60 de fotbalişti născuţi în anul 2006. Printre aceștia se află și un jucător din România, alături de nume de la Barcelona, Bayern Munchen sau Paris Saint-Germain.

Este vorba despre mijlocașul echipei Farul Constanța, Enes Sali. Acesta este născut pe 23 februarie 2006, la Toronto, el provinind dintr-o familie româno-canadiană de origine turcă. Format la academia lui Gheorghe Hagi, Enes Sali a trecut și pe la FC Barcelona și a impresionat, dar catalanii nu au putut să obțină semnătura din cauza regulamentelor FIFA.

Asta a dat roade, Sali făcându-şi debutul la prima reprezentativă a României în noiembrie 2021, la vârsta de doar 15 ani, opt luni şi 22 de zile, el depăşindu-l pe Martin Odegaard pentru a deveni cel mai tânăr european care a jucat vreodată la o echipă naţională la nivel de seniori”, scrie The Guardian .

Publicația britanică mai notează că Enes Sali a fost deseori comparat cu Lionel Messi, datorită stilului său, el fiind şi cel mai tânăr marcator din toate timpurile din campionatul României.

Cei mai cunoscuţi jucători de pe lista alcătuită de ”The Guardian” sunt mijlocaşul francez Warren Zaire-Emery, deja titular la Paris Saint-Germain, şi atacantul brazilian Endrick de la Palmeiras, care de anul viitor va juca la Real Madrid.

Mirel Rădoi a produs o surpriză uriaşă când anunța că Enes Sali era convocat în lotul României pentru două dintre meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Puștiul de la Farul avea 15 ani, iar la Farul era rezervă.

Astfel, Enes Sali a devenit cel mai tânăr „tricolor” din istorie. Cristi Manea deținea recordul, după ce a debutat la 16 ani și 9 luni.

”Unul dintre motivele pentru care este aici este securizarea lui pentru România, dar acesta nu este singurul. Am încercat să adunăm mai multe informații în această perioadă. Am dat timpul puțin înapoi și am vrut să vedem dacă restul jucătorilor au avut, la 15 ani, impactul pe care l-a avut Sali în fotbalul românesc.