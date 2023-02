The Day Before este cea mai bună glumă din 2023: ce au descoperit fanii

„The Day Before este exemplificarea perfectă pentru „pot să-ți copiez temele?””

După o serie bizară de răsturnări de situație, am primit în sfârșit un trailer de joc cu drepturi depline din The Day Before săptămâna trecută și părea, ei bine, destul de generic. Mai mult decât generic, de fapt, mi s-a părut familiar, iar cercetătorii de pe Twitter consideră că și-au dat seama de ce: ei acuză jocul că a copiat multe dintre fotografiile sale de trailer și alte materiale de marketing din jocuri complet diferite.

Într-o postare pe Twitter weekendul trecut, canalul YouTube Force Gaming a postat o serie de clipuri și capturi de ecran care au făcut comparații între trailerul de dezvăluire al zilei înainte și prezentarea originală pentru modul zombie al Call of Duty: Black Ops–Cold War. Dacă imitația este lingușire, atunci Treyarch trebuie să se înroșească destul de tare, pentru că este aproape imposibil să negi că fotografiile din comparațiile Force Gaming sunt remarcabil de similare cu cele din trailerul CoD din 2020.

Force Gaming a remarcat că „nu numai încadrarea, compoziția și colorarea sunt similare”, între trailerul The Day Before și clipurile CoD, „sunt, de asemenea, exact în aceeași ordine, unul după altul”. Nu este vorba doar de CoD: youtuber-ul a evidențiat, de asemenea, asemănări între marketingul The Day Before și materialele pentru The Last of Us, The Division și chiar SnowRunner.

Reacții normale

Răspunsul din partea comunității a fost la fel de uscător ca și tweet-urile în sine. The Day Before a fost odată extrem de anticipat – al doilea joc pe wishlist-ul Steam, dar acum subredditurile relevante, firele de forum și canalele Discord au atmosfera unei mulțimi adunate pentru a vedea cum arde o casă.

Un comentariu de la thatguyned pe Reddit a glumit că în cele din urmă va fi dezvăluit că The Day Before a fost după ce cineva „a hrănit The Last of Us într-un IA care scrie un fel de joc”, în timp ce o altă postare turbolasertron a fost furioasă că dezvoltatorii „copiază în mod flagrant lucruri din alte jocuri pentru a le folosi în marketingul lor pentru a-i face pe oameni să fie entuziasmați”. Între timp, subreddit-ul jocului este împărțit în mare parte între confuzie și batjocură în părți egale.

Acea confuzie provine în mare parte din incapacitatea oamenilor de a înțelege ce, exact, obține cineva din acest spectacol din ce în ce mai ridicol. Nu este greu să găsești oameni pregătiți să numească The Day Before o înșelătorie, dar jocul nu a primit precomenzi și nu a fost finanțat de Kickstarter sau ceva similar, așa că este greu de înțeles care este beneficiul pentru creatori sau editorii jocului.