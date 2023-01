Ubisoft este interesată de universul Star Wars: ce joc vrea să lanseze, când apare

Tom Henderson a dezvăluit că viitorul titlu Star Wars de la Ubisoft va prezenta o lume complet deschisă, fără întreruperi, asemănătoare cu No Man’s Sky de la Hello Games.

Potrivit raportului despre Insider-Gaming, jocul Star Wars va permite jucătorilor să sară între sisteme și să exploreze o galaxie uriașă care este plină de lucruri de văzut și de făcut. În plus, jocul prezintă un personaj complet personalizabil și promite să livreze o poveste aprofundată, plină cu „decenii de tradiții, locații, arme și personaje” din care să poată extrage Massive Entertainment.

Henderson speculează că ar putea rivaliza cu Starfield, care este noul RPG SF de la Bethesda, care va fi lansat în 2023 pentru formatele PC și Xbox.

Un joc promițător

Anterior, Julian Gerighty de la Ubisoft a spus următoarele despre joc:

”Vrem să facem din acesta un joc unic în saga, cu o poveste captivantă și un set de personaje la care jucătorii se pot relaționa și cu care se pot conecta. Vrem să luăm ceea ce este familiar și rezonant despre Star Wars și să spunem poveștile unor personaje noi care au propriile lor motivații și mize.”

Indiferent dacă jocul Star Wars open world al celor de la Ubisoft Massive va ajunge un clasic atemporal precum Star Wars: Knights of the Old Republic sau într-un eșec uitat precum Star Wars: Masters of Teras Kasi, este clar că fanii „galaxiei de departe” sunt în căutare de ceva cu totul nou de fiecare dată când un joc nou este lansat. Dacă titlul foarte așteptat se poate ridica la înălțimea zvonurilor pre-lansare și a așteptărilor jucătorilor, ar putea marca începutul unei epoci cu totul nouă pentru jocurile Star Wars.

Jocul Star Wars de la Ubisoft Massive nu are încă o dată de lansare, deși în decembrie anul trecut, echipa era în căutarea unor testeri de joc lângă Malmo, Suedia.