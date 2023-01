Tesla nu a uitat de Cybertruck: când urmează să înceapă producția

Cybertruck „urmează să înceapă producția mai târziu în acest an la Gigafactory Texas”, a promis compania de vehicule electrice, în ultimul său raport financiar trimestrial.

Asigurarea vine după ani de întârzieri. Tesla și-a prezentat pentru prima dată camioneta electrică în 2019, determinând peste 250.000 de persoane să precomandă camionul în decurs de o săptămână. În noiembrie, peste 1,5 milioane de clienți au rezervat un Cybertruck, potrivit Electrek.

Pe măsură ce consumatorii așteaptă Cybertruck, mai multe mărci de mașini mainstream încep să-și lanseze propriile pickup-uri electrice. În aprilie, Ford a început să lanseze F-150 Lightning. La începutul acestei luni, Ram a dezvăluit Ram 1500 Revolution, cu promisiunea că va începe producția în 2024.

Tesla a început producția de semi-camioane electrice anul trecut, dar compania nu a dezvăluit un nou model de vehicul de consum de ani de zile.

În raportul său din trimestrul IV, Tesla a adăugat:

„Platforma noastră de vehicule de următoarea generație este în curs de dezvoltare, cu detalii suplimentare care urmează să fie împărtășite la Ziua Investitorului (1 martie 2023).”

Tesla a raportat venituri record și venit net pentru al patrulea trimestru al anului 2022. Pentru întregul an, veniturile totale au crescut cu 51% de la an la an, până la 81,5 miliarde de dolari, iar venitul net (GAAP) s-a dublat cu peste 12,6 miliarde de dolari.

De asemenea, compania și-a apărat recentele reduceri agresive de prețuri, recunoscând că prețurile de vânzare „au fost în general pe o traiectorie descendentă de mulți ani”.

A continuat: „Îmbunătățirea accesibilității este necesară pentru a deveni un producător de vehicule de mai multe milioane”.

Tesla „accelerează foaia noastră de parcurs de reducere a costurilor și conduce către rate de producție mai ridicate”, a adăugat acesta.

China este importantă

Elon Musk vede cea mai dură concurență pentru Tesla din China.

China este a doua cea mai mare piață a Tesla Inc. – a reprezentat aproximativ două treimi din toate vânzările de vehicule electrice la nivel global în 2022 – și casa celei mai mari fabrici a Tesla.

Este, de asemenea, o piață care a îmbrățișat vehiculele electrice și este plină de rivali care concurează la stil și preț, inclusiv Xpeng, Nio și BYD Co.

Ei muncesc cel mai mult și lucrează cel mai deștept”, a spus Musk.

„Așadar, presupunem că probabil că există o companie din China, cea mai probabilă să fie pe locul doi după Tesla.”

Tesla a redus prețurile ca răspuns la creșterea concurenței și la încetinirea cererii din China, urmate de reduceri în Statele Unite și alte piețe.

Musk a lăudat lucrătorii și concurenții chinezi înainte.