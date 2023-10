Tenismen de top, dezvăluire șocantă. Cum și-a petrecut noaptea dinaintea unui meci cu Nadal: ”Am fost scos cu greu de agentul meu”

Este unul dintre cei mai controversați tenismeni din circuitul ATP. Are un talent enorm, dar de-a lungul timpului s-a confruntat cu numeroase accidentări și cu un stil de viață dezordonat. Acum, a dezvăluit ce a făcut cu o noapte înainte de un meci cu Rafael Nadal.

A jucat finală de Grand Slam și s-a aflat în Top 10 ATP, dar prin felul său de a fi și prin discursul său atrage o mulțime de critici. Anul 2023 a fost unul complicat pentru el pentru că s-a confruntat cu multe accidentări și a cunoscut o scădere drastică în clasamentul mondial, ajungând până pe locul 470.

Nick Kyrgios, căci despre el este vorba, a oferit recent un interviu în cadrul podcastului lui Mike Tyson și a vorbit și despre unul dintre meciurile disputate împotriva lui Rafael Nadal. Un duel din turul doi al turneului de la Wimbledon, din 2019, când a cedat în patru seturi, după 3 ore și 4 minute de joc.

Nick Kyrgios a dezvăluit că a jucat acel meci după ce a petrecut toată noaptea într-un bar, de unde a fost scos cu greu de agentul său de la acea vreme.

„Cu o seară înainte de a-l înfrunta pe Rafa, la Wimbledon, am stat într-un pub până la patru dimineața. Vechiul meu agent a trebuit să mă scoată din cârciumă.

Am pierdut după o luptă grea în patru seturi, dar da, am impresia că dacă aș fi dormit de la ora 23 nu mi-ar fi făcut prea rău. Mi-a plăcut să joc împotriva lui Nadal. Am avut cele mai multe succese împotriva lui, dar m-a bătut de o grămadă de ori”, a povestit Nick Kyrgios în discuția cu Mike Tyson.