Te-ai săturat de clasicele cazări pe Airbnb? Poți închiria casa lui Shrek

În filmul iubit de toți, Shrek, din 2001, produs de DreamWorks, personajul căpcăunului găzduiește în casa lui, fără intenție, o adunare variată de personaje din povești.

Acum, milenialii și toți cei care doresc o evadare nostalgică au ocazia să se cazeze într-o locuință inspirată de mlaștina lui Shrek.

Ce știm despre „casa lui Shrek”, de pe Airbnb

Această proprietate se află într-o pădure izolată din regiunea înaltă scoțiană a Highlands și este listată pe platforma Airbnb, urmând să primească primii oaspeți începând cu mijlocul lunii octombrie.

Interiorul locuinței este decorat într-un stil numit swamp chic, având o podea cu pământ, scaune din sfoară și lemn, un covor cu aspect de piele de crocodil de un verde intens, precum și un șemineu construit în interiorul unui copac, amintind de stilul Art Nouveau.

Locuința lui Shrek este minunată, spune Donkey, un alt personaj din film. Știți ce-mi place la ea? Totul. De la peisajul mlaștinii, la interiorul modest, la stâncile frumoase. Abia așteptăm ca oaspeții să experimenteze această bucată de paradis mlaștină.

Proprietatea oferă facilități limitate

Din păcate, aici există acces la internet Wi-Fi, aer condiționat, televizor sau o bucătărie complet echipată. Se presupune că oaspeții se vor simți confortabil să mănânce mâncare negătită sau să meargă în oraș pentru a lua masa.

Toaleta lui Shrek nu este neaparat intimă și se prezintă sub formă de găleată. Un lux aparte este reprezentat de faptul că există, totuși, electricitate, dar oaspeții se pot baza și pe lumina lumânărilor din ceară de urechi.

Această proprietate este gestionată de Ardverikie Estate, care a fost vizitată de regina Victoria și prințul Albert în 1847, și care a apărut recent în seriale precum The Crown și în filmul No Time to Die.

În cadrul unei promoții pentru a sărbători deschiderea, Airbnb oferă un sejur gratuit de două nopți între 27 și 29 octombrie.

