Taxa pe concediu în străinătate, probabil cea mai absurdă inițiativă românească. Ce spune propunerea care îți crește tensiunea

„În România nu avem bani să ne promovăm pe destinații externe, cei care vin vin întâmplător. Am pornit de la modelul de succes al Turciei care are buget de promovare de 225 milioane de euro până în 2028, în timp ce România are anul acesta buget de 3 milioane de euro. Ne-am gândit ca fiecare turist român care pleacă din țară să participe la promovarea României. A fost un model de succes acum 30 de ani când din TVA, 3% se ducea în promovarea turismului.

Avem mai multe variante, una e să se plătească suplimentar o taxă modică. În Turcia se plătesc 12 euro de persoană. Noi am vrea ca aceste sume să fie deduse dintr-un impozit al agenției respective, să plătească mai puțin TVA, dar banii să aibă destinație precisă, nu să se ducă undeva unde să nu știe nimeni de ei. Ne gândim la un euro.

Încercăm să găsim o modalitate ca să fie echitabil pentru toată lumea. Ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online, de companii aeriene. Nu s-a purtat o discuție oficială la nivel de minister. Au fost contacte neoficiale cu Ministerul de Finanțe, al Economiei, cu colegi din țară, urmează să discutăm cu agențiile de turism care, bineînțeles că nu sunt de acord cu această măsură pe care vrem să o implementăm”, a declarat Dragoș Răducan.

Reacția agențiilor de turism la taxarea vacanței în străinătate

Traian Bădulescu este purtătorul de cuvânt al ANAT și, într-o intervenție la B1TV, a insistat pe faptul că agențiile de turism nu au fost consultate pe marginea unui astfel de proiect. În același context, a spus că aplicarea măsurii ipotetice ar stârni reacții negative din partea turiștilor, oamenii obișnuiți percepând taxa ca pe o restricție.

