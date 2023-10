Talos Principle 2 va ajunge pe console și pe PC: care e data oficială

Talos Principle 2 va ajunge pe console și pe PC pe 2 noiembrie. Va fi disponibil pentru PC, PS5 și Xbox Series X|S.

Talos Principle 2 va ajunge pe console și pe PC în noiembrie

Atenție, fani ai jocului! Puteți juca mult așteptata continuare a hitului indie underground The Talos Principle în doar o lună. Talos Principle 2 va fi lansat pentru PC (prin Steam și Epic Games), PlayStation 5 și Xbox Series X|S pe 2 noiembrie și puteți obține puzzle-ul SF cu o reducere de 10% dacă îl precomandați, înainte de data lansării sale. Dacă nu ați jucat încă jocul original, îl puteți obține și cu DLC Road to Gehenna de la Steam la o reducere de 90% până pe 3 octombrie.

În Principiul Talos 2, omenirea este deja dispărută, iar roboții creați după imaginea noastră capabili de gânduri și emoții au luat deja locul nostru în lume. Mașinile explorează o megastructură misterioasă din poveste și, în calitate de jucător, va trebui să rezolvi ghicitori complexe pentru a merge mai departe, în timp ce te implici în dialog despre conștiință, iubire și viitorul speciei noastre.

Jocul este descris ca fiind „cald și primitor” de către fani. Spre deosebire de majoritatea celorlalte jocuri SF, The Talos Principle 2 oferă o poveste optimistă, poate mai plină de bună dispoziție, de care te poți bucura dacă simți că ai nevoie de o pauză de la provocările lumii reale.

Deși este bine de știut că jocul se lansează în acest an, editorul său, Devolver, a amânat recent lansarea mai multor alte titluri până în 2024. Skate Story, un joc stilizat de skateboarding plasat în versiunea sa a lumii cu un demon format din sticlă, ca personaj principal, este unul dintre aceste jocuri. Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Anger Foot și Pepper Grinder au fost, de asemenea, amânate și acum sunt programate să devină disponibile anul viitor.