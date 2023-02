Sute de posturi noi la stat, bugetari cu salarii generoase: ministrul cu 1000 de subalterni care face angajări în 2023

Aparatul bugetar, numărul angajaților la stat, crește într-o zi cât alții în zece. Sute de posturi noi apar fără să-ți dai seama în instituții care până mai ieri nici nu existau, deloc. Situația este atât de ciudată încât oameni pe posturi noi ajung să aibă peste 1000 de subalterni.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este unul din ministerele care fac parte din Guvernul României. Înființat la data de 25 noiembrie 2021, acesta este condus de Gabriela Firea. Practic, este un minister creat de la zero pentru fostul edil al Capitalei. Pe hârtie, conform Wikipedia, sarcinile ministerului sunt administrarea infrastructurii pentru tineret și familie, combaterea violenței domestice și proiecte pentru tineret. Deși are mai puțin de un an și jumătate de la înființare, Firea are deja în subordine peste 1000 de angajați, după cum a atras atenția USR într-un comunicat publicat la finalul zilei de ieri.

Sute de posturi noi la Ministerul Familiei

Pe marginea situației din Ministerul Familiei, o instituție care nu exista în România în urmă cu doi ani, a comentat deputata USR Oana Țoiu, după ce au fost înființate câteva sute de posturi noi și, în acest fel, Gabriela Firea cheltuie șase milioane de euro inutil. Nu ajută nici faptul că, la finalul procesului de recrutare, doamna ministru va avea nu mai puțin de 1000 de subalterni.

”Gabriela Firea înființează 237 de posturi noi în cadrul Ministerul Familiei, pentru care românii vor plăti 6 milioane de euro anual, atrage atenția deputata USR Oana Țoiu. Gabriela Firea va avea astfel peste 1.000 de subalterni în cadrul ministerului pe care îl conduce. Dincolo de cheltuielile nenumărate pe care le face, Gabriela Firea nu se poate lăuda cu proiectele implementate, majoritatea absolută a acestora nefiind realizate. Gabriela Firea a cheltuit în 2022 doar 1,3% din banii de proiecte, căci nu a făcut proiecte, dar 96% din banii de salarii și sporuri. Acum cheltuiește încă 6 milioane de euro pentru nimic sau mai bine zis 6 milioane de euro pentru echipe de campanii de promovare a doamnei, pitite sub cuvinte ca “familie, copii, femei””, a atras atenția deputata USR Oana Țoiu, conform Economedia.ro.

”În palmaresul de eșecuri al Gabriela Firea se adaugă faptul că a întârziat un an cererea de bani pentru proiecte la Bruxelles în cazul garanției pentru copii. În plus, a dat un punct de vedere negativ pe o lege pentru protejarea mamelor minore, care prevedea înființarea unui registru al acestora și oferirea de sprijin pentru continuarea școlii și consiliere de specialitate”, a adăugat deputata. Ca situația să fie cel puțin ciudată până la capăt, dacă nu incredibil de costisitoare pentru români, Gabriela Firea a refuzat ofertele de sediu de la RAAPPS și a optat să plătească anual 500.000 de euro pentru sediul Ministerului Familiei.