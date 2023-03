Surpriză pe scena politică din România. Ce efect neașteptat are demisia lui Ciucu de la PNL București

Trei partide politice și-au arătat susținerea pentru actualul edil al Capitalei, Nicușor Dan, la nici o zi de la anunțul demisiei lui Ciprian Ciucu de la șefia PNL București, acesta fiind unul dintre liberalii care s-au opus alianței cu PSD.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare,” a transmis, marți, Ciucu.