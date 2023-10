Supraviețuitorii accidentului din Veneția. O familie nu a urcat în autobuzul morții pentru că soția era în căutarea unei pizzerii „O minune”

Două minute întârziere și un apel telefonic și căutarea unei pizzerii au salvat viața unui cuplu și a fetiței lor. Familia a ratat autocarul care a căzut în gol în apropiere de Veneția.

Ferhat de 30 de ani, soția sa de 31 de ani și Zara fiica lor de un an au scăpat ca prin minune de moarte. El a spus că, din cauza unei greșeli, cele trei nume ale lor nu sunt pe lista pasagerilor care se aflau pe lista persoanelor care trebuiau să fie în autocarul care se îndrepta marți spre Campingul Hu Venezia din orașul Marghera.

El, mare fan al echipei turce Galatasaray, a vrut marți seara să se urce cu orice preț în autobuzul care pleacă din Tronchetto di Venezia la ora 19.20 pentru a ajunge la camping până la ora 20.00 și să aibă timp să ia cina și să se instaleze înainte de începutul meciului de Liga Campionilor dintre Galatasaray și Manchester United, al cărui start a avut loc la ora 21.

Cu toate acestea, soția abia aștepta să guste pentru prima dată pizza italiană „adevărată”, gătită la cuptorul cu lemne și așadar. Ea l-a convins pe Ferhat să meargă puțin mai departe în căutarea pizzeriei perfecte în care să stea și să ia cina, dar nu au găsit niciodată acea pizzerie perfectă.

Așa că ne-am convins că cel mai bun lucru de făcut a fost să ne întoarcem în camping și să ne aducem o pizza acolo și am fi amândoi fericiți”, a povestit bărbatul pentru Corriere della Sera.

„Am fost atât de supărat pe ea, de îndată ce mi-am dat seama că nu vom ajunge niciodată la Tronchetto la timp și că dacă am mai petrece câteva minute căutând pizzerii, aș rata chiar și începutul meciului.

În acel moment, Emine și-a sfătuit soțul să sune la camping, astfel încât recepția să-i ceară șoferului navetei să-i aștepte un minut, maxim două.

„Mergem pe jos. Am început să caut online numărul campingului, dar am greșit și am sunat la Hu al Lacului Garda.

Timpul să-i explic celui care îmi răspunsese și devenise prea târziu să încerc să-l contactez din nou pe cel din Marghera. Am ajuns la stație la ora 19.22, la două minute după plecare. Eram supărat, flămând și obosit, am început să mă plâng și aproape să mă cert cu soția mea”, a mai spus bărbatul care acum îi mulțumește soției din tot sufletul.