Strângem cureaua sau ajungem în faliment toți: mesaj dur de la un șef din Guvern, trebuie să ne sacrificăm sau intrăm în criză

Criza din 2010 e mai aproape decât ne imaginăm și poate deveni o realitate dură, dacă nu luăm acum măsuri – avertizează unul dintre miniștri ce alcătuiesc actualul Cabinet de la Palatul Victoria.

România pare să fi ajuns într-un punct în care trebuie să ia decizii radicale în plan economico-fiscal, pentru a putea depăși acest moment și a nu ajunge într-o situație critică. Nu mai putem continua sub această formă și e nevoie de măsuri fiscale noi și care să reglementeze actuala situație și să înfrunte problemele diverse ale economiei, cu precădere dezechilibrul major dintre veniturile și cheltuielile de la bugetul public de stat.

Cu un deficit scăpat de sub control, România nu-și mai permite luxul de a duce aceeași viață ca și până acum, ci e cazul să se intervină serios pe plan fiscal, să se facă ajustări și corecții.

Fie adoptăm măsuri fiscale dure, fie intrăm iar în criză economică, la fel ca-n 2010

Acestea sunt concluziile pertinente pe care le putem trage, ascultând cele mai recente declarații făcute de ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, care vorbește deschis despre faptul că ne paște o nouă criză pe modelul celei din anul 2010, dacă nu intervenim acum să schimbăm ceva.

Riscăm să complicăm și mai mult deja fragila situație a banilor țării și, totodată, să ajungem dependenți de banii Fondului Monetar Internațional, fără o nouă abordare.

”Dacă nu luăm măsurile acestea, am ajunge ca în situația din 2010”, a spus Boloș, cu referire la criza financiară din 2010, când România a trebuit să ia măsuri dure de austeritate pentru a reface încrederea piețelor.

El a făcut referire și la un eventual acord cu FMI, exact ca în 2010, dacă România nu face reformele necesare pentru a micșora deficitul bugetar, adăugând că a amenințat cu demisia dacă nu va fi sprijinit pentru a face reformele.

Întrebat dacă a amenințat cu demisia, Boloș a spus la Digi24.ro că ”da, am spus acest lucru. Ministrul de finanțe are o responsabilitate anume. A fost o discuție verbală. Am spus că dacă noi la nivel intern nu suntem în măsură să luăm aceste măsuri, atunci vom apela la ajutor extern, la FMI. În domeniul Finanțelor nu poți să te joci cu finanțele României. Chiar dacă sunt dur uneori, trebuie să spun adevărul. Am dorit să-mi dau demisia pentru că nu pot să avansez cu niciuna dintre măsurile discutate. Cu mare greutate Ministerul de Finanțe ține deficitul sub control. Vreau să spun apăsat că simulările făcut de CE pentru noi nu arată deloc bine. Deficitul bugetar ajunge la cote alarmante, ne-au spus ce ne așteaptă, suspendarea fondurilor europene, toate, și din politica de coeziune și din PNRR. Nu e o noutate. Să le suspende până intrăm în normalitate. Ticăie ceasul”, a avertizat Boloș, conform Digi24.ro.