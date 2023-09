Ministrul Finanțelor, veste bună pentru români. Câți bani vor primi în plus la salariu, de la 1 octombrie

Veste excelentă pentru salariații din România! Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu entuziasm o creștere semnificativă a salariului pentru o anumită categorie de români, începând din luna viitoare. Oficialul a făcut anunțul îmbucurător după ce s-a ajuns la un acord în cadrul coaliției de guvernare.

Creșterea salariului minim îi va bucura pe mulți români

Marcel Boloș a dezvăluit, marți seară, faptul că în cadrul coaliției de guvernare s-a ajuns la un acord, de principiu, privind majorarea salariului minim la 3.300 de lei brut, începând cu 1 octombrie. Această măsură va aduce un spor semnificativ în veniturile nete ale angajaților, cu o creștere estimată la 1.981 de lei, valoare netă, față de 1898 de lei, cât este acum.

Ministrul de Finanțe a subliniat că decizia privind salariul minim este un rezultat al discuțiilor din cadrul coaliției de guvernare și că aceasta reflectă și angajamentul partidelor politice din programul de guvernare adoptat în timpul mandatului Guvernului Ciolacu.

„Deciziile pe care le avem într-adevăr la coaliţia de guvernare sunt cele legate de salariul minim şi creşterea acestuia care a fost agreată, în principiu, în coaliţia de guvernare. În discuţii a fost data de 1 octombrie şi a fost discuţia pe 3.300 lei. Cea de la 1 ianuarie, să vedem cum vor evolua lucrurile la nivelul coaliţiei”, a transmis Marcel Boloș, în cadrul unei intervenții.

La cât ar putea ajunge salariul minim din 2024

Pe lângă această creștere imediată, Marcel Boloș a menționat că nu s-a ajuns încă la un consens în ceea ce privește majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2024. Cu toate acestea, se pare că guvernul are în vedere o creștere ulterioară, care ar putea duce salariul minim brut la 3.750 de lei, începând cu acea dată.

„Nu, nu s-a discutat acest lucru şi nu s-a definitivat în coaliţie. Acum, aceste informaţii cu privire la data de 1 octombrie sau cel puţin ce este valid până acum ca discuţie în coaliţia de guvernare se referă într-adevăr la creşterea salariului minim”, a adăugat Boloş.

Această măsură de creștere a salariului minim va aduce beneficii semnificative pentru angajații români și va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru mulți cetățeni.

„ Vă daţi seama că este o decizie care ţine de coaliţie şi felul în care se vor derula aceste discuţii, probabil în perioada următoare în ceea ce priveşte salariul minim pe economie. Este în acelaşi timp şi un angajament pe care partidele l-au luat inclusiv prin programul de guvernare care a fost aprobat la momentul la care Guvernul Ciolacu şi-a început mandatul”, a declarat Marcel Boloş, marţi seară, la o televiziune de știri.

Câți bani le rămân în mână angajaților după plata impozitelor

Deși s-a anunțat majorarea salariului la 3.300 brut, adică 300 de lei în plus pe cartea de muncă, din păcate, în mod real, angajații vor beneficia doar de 93 de lei. Astfel, 207 lei vor merge către stat, sub diverse dări.

Prin urmare, în urma măririi salariului minim, cel mai câștigat este statul, față de omul care zi de zi merge la muncă, are responsabilități, are un program, face sacrificii sub diverse forme și uneori îndură și condiții grele sau navetă obositoare către și dinspre casă.

Din păcate, același sistem de taxare se întâmplă și în cazul majorării pensiilor, astfel că vârstnicii au de primit în mână sume mult mai mici față de cele promise.