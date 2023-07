Steam Stealth Fest este cea mai nou serie de reduceri: ce jocuri legendare sunt la ofertă

Cel mai recent festival de vânzări de la Steam se referă la a fi ascuns.

Dacă ești un fan al jocurilor stealth, probabil că vei dori să îți îndrepți atenția către Steam, unde rulează Steam Stealth Fest care oferă reduceri de toate dimensiunile la jocuri de acest fel și un autocolant Steam gratuit în fiecare zi a săptămânii.

În calitate de fan al genului stealth, pot spune cu autoritate că sunt multe de plăcut în această reducere. Poți obține toate cele trei jocuri bune Thief pentru 1 euro fiecare, de exemplu, iar dacă dorești să încerci și titlul nou, aceasta este doar 3 euro. Jocurile Splinter Cell, individual sau într-un pachet, sunt, de asemenea, foarte ieftine și merită din plin timpul tău.

Dacă ai chef de ceva mai nou, Outlast, Heat Signatureși Aragami sunt disponibile pentru câte 3 euro fiecare. Mai mult, Mark of the Ninja Remastered este disponibil pentru 8 euro. Și aș fi neglijent dacă nu aș menționa și Stealth Bastard: Tactical Spionage Arsehole – unul dintre titlurile mele preferate de jocuri video din toate timpurile – este, de asemenea, redus la doar 1 euro.

Jocuri multe

Dar Stealth Fest joacă puțin rapid și liber cu întreaga idee de „stealth” în contextul jocurilor video, cred. Far Cry 6? Wolfenstein: New Order? Rainbow Six Siege, al cărui personaj principal este un gigant scoțian cu un baros? Jocurile Arkham, care vorbesc literalmente despre un tip îmbrăcat ca un liliac care bate absolut tot ce vede? Sigur, există oportunități de a fi ascuns în jocurile Metro și Deus Ex, dar chair sunt jocuri stealth? Personal, ar trebui să votez nu.

Cu toate acestea, indiferent de ce opinie ai despre stealth, există câteva jocuri grozave la vânzare aici și merită să arunci un ochi.

Și nu uita de autocolante gratuite

Steam Stealth Fest este live acum și se desfășoară până pe 31 iulie.