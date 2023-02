Specialiștii IT sunt la mare căutare chiar și pe Darknet: ce salariu primești ca hacker

Mulți angajatori criminali cibernetici urmăresc dezvoltatori, atacatori și designeri – și caută din ce în ce mai mult pe dark web pentru a găsi acești profesioniști IT, potrivit cercetărilor echipei Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI).

Dezvoltatorii au fost cei mai solicitați profesioniști IT de pe dark web între ianuarie 2020 și iunie 2022, a raportat Kaspersky DFI. Aceștia au reprezentat 61% din toate anunțurile de locuri de muncă din dark web în această perioadă. În cadrul acestei specialități, dezvoltatorii web și programatorii de programe malware au fost doi dintre cei mai solicitați profesioniști.

Atacatorii au fost al doilea cel mai postat anunț de angajare pe care angajatorii criminali cibernetici l-au postat pe dark web, a remarcat Kaspersky DFI. Acestea au reprezentat 16% din toate anunțurile de locuri de muncă din dark web. În plus, angajatorii criminali cibernetici căutau frecvent atacatori pentru infectarea cu ransomware, furtul de date sau furtul de numerar din conturi.

Designerii s-au clasat pe locul trei în rândul profesioniștilor de dark web la cerere, a indicat Kaspersky DFI. Acestea au reprezentat 10% din toate anunțurile de locuri de muncă din dark web. Angajatorii criminali cibernetici au angajat de obicei designeri în speranța că i-ar putea ajuta să creeze pagini de phishing sau alte produse rău intenționate.

Cum îi plătesc criminalii cibernetici pe profesioniștii IT

Pentru a evalua nivelurile medii de remunerare oferite profesioniștilor IT pe dark web, experții Kaspersky au analizat peste 800 de anunțuri de angajare IT și au ales mai mult de 160 dintre cele care au menționat în mod explicit un salariu. În analiza lor, experții Kaspersky au descoperit că nivelurile medii de plată oferite profesioniștilor IT variau între 1.300 USD și 4.000 USD lunar. Ei au subliniat, de asemenea, că cel mai mare salariu mediu de 4.000 de dolari poate fi găsit în reclamele pentru inginerii inverse.

În plus, experții Kaspersky au declarat că 20.000 USD acordat unui dezvoltator a fost cel mai mare salariu lunar pe care l-au văzut în reclamele de pe dark web. Comparativ, 200 USD a fost cea mai mică taxă oferită. Unele anunțuri de locuri de muncă din dark web includ și bonusuri și comisioane.

Cum să te protejezi împotriva amenințărilor Dark Web

Angajatorii criminali cibernetici caută profesioniști IT pe dark web pentru a-i ajuta cu activități rău intenționate. Există multe pe care organizațiile globale pot face pentru a se proteja de amenințările dark web, inclusiv: