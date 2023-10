Soluția care ar face minuni pe Facebook împotriva știrilor false: Decizia luată de X, fostă Twitter

X, fostă Twitter, necesită acum verificări ale comunității pentru a include surse. Cercetătorii au spus că dezinformarea a atins noi culmi pe fondul războiului Israel-Hamas.

X face o schimbare semnificativă în instrumentul său de verificare a faptelor, în încercarea de a opri fluxul de dezinformare pe platforma sa. Noua regulă este una care va fi familiară verificatorilor de fapte profesioniști, cadrelor academice și editorilor Wikipedia, dar este totuși nouă pentru abordarea platformei în ceea ce privește verificarea faptelor: compania va cere acum colaboratorilor săi voluntari să includă surse în fiecare notă pe care o scriu.

Notes that cite sources have a much higher likelihood of earning a ‘Helpful’ status. This is not surprising, as sources make notes more easily verifiable by viewers and raters. Starting today, sources are now required for proposed notes.

We haven’t previously required this, as… pic.twitter.com/6CWGkvtLPJ

— Community Notes (@CommunityNotes) October 17, 2023