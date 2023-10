Schimbarea de la X, fostă Twitter, care te va nemulțumi: Trebuie să dai bani ca să postezi pe platformă

X începe să perceapă noilor utilizatori o taxă de un dolar pe an pentru a trimite tweet-uri. Programul „Not a Bot” este testat în Noua Zeelandă și Filipine.

După săptămâni de speculații, X și-a confirmat planurile de a percepe bani de la noii utilizatori pentru serviciul cunoscut anterior sub numele de Twitter. Compania a împărtășit detalii despre un nou abonament numit „Not a Bot”, pe care îl testează în prezent în Noua Zeelandă și Filipine.

Vezi și X se „joacă cu focul”, din nou. Ce greșeală a făcut fostul Twitter, de data aceasta

Vezi și Adio, Twitter, bun venit, X: ce înseamnă asta, ce vrea Elon Musk, de fapt

Abonamentul, care a fost raportat pentru prima dată de Fortune, presupune ca utilizatorii noi să plătească echivalentul a unui dolar pe an pentru a putea posta.

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

This…

— Support (@Support) October 17, 2023