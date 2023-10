Singurul animal din lume care se „droghează”: Omul nu este singura ființă de pe Terra care are acest obicei nociv

Nu, oamenii nu sunt singurele ființe de pe Pământ care se droghează. Oamenii de știință au descoperit singurul animal din lume care are aceste deprinderi nocive.

Singurul animal din lume care se „droghează”

Delfinii sunt considerați una dintre cele mai inteligente specii din regnul animal. În scene extraordinare filmate pentru un documentar, tinerii delfini au fost văzuți manipulând cu atenție un anumit tip de pește balon care, dacă este provocat, eliberează o toxină.

Deși doze mari de toxină pot fi mortale, în cantități mici se știe că produc un efect narcotic, iar delfinii par să fi descoperit cum să facă peștii să elibereze doar cantitatea potrivită. Mestecând cu grijă peștele balon și trecându-l de la unul la altul, mamiferele marine intră apoi în ceea ce pare a fi o stare de transă.

De ce este letală această toxină

Comportamentul a fost surprins de către realizatorii Dolphins: Spy in the Pod, un serial produs pentru BBC One de producătorul premiat de documentare despre animale sălbatice John Downer. Rob Pilley, un zoolog care a lucrat ca producător la serial, a declarat pentru Sunday Times: „Acesta a fost un caz de delfini tineri care au experimentat intenționat ceva despre care știm că este îmbătător”.

„După ce au mestecat ușor peștele și l-au trecut de la unul la altul, au început să se acționeze în mod deosebit, stând cu nasul la suprafață, ca și cum ar fi fascinați de propria lor reflexie. Acest lucru ne-a reamintit de acea nebunie în urmă cu câțiva ani, când oamenii au început să lingă broaște râioase pentru a deveni „high”, în special felul în care stăteau acolo năuciți după aceea. A fost un lucru extraordinar de observat”, a declarat Pilley.

Realizatorii de documentare au folosit camere spion ascunse în broaște țestoase, pești și calamari, pentru a surprinde 900 de ore de filmări care arată delfini în habitatele lor naturale. Scenele care îi arată „folosind” pești balon”vorbesc” de la sine.

Cercetătorii spun despre delfini că încă nu au observat mamiferele în stare de ebrietate în sălbăticie. Dar „este foarte posibil ca delfinii să facă asta”, a scris Jason Bruck, cercetător la Universitatea din Chicago, care studiază amintirile delfinilor, pentru NBC News. La urma urmei, „există exemple de elefanți care se îmbată cu fructe fermentate”.

Delfinii participă la ceea ce societatea umană ar putea interpreta ca un comportament destul de josnic – inclusiv uciderea delfinilor tineri, împerecherea forțată cu delfinii femele și torturarea vieții marine pe care nu o mănâncă. Deci, absorbția unei toxine care este de o mie de ori mai puternică decât cianura de potasiu este în concordanță cu lumea amorală a naturii.

Mai șocant este faptul că până și oamenii mai… aventuroși mănâncă pești balon, dar numai după ce peștele este curățat profesional și rămân urme sau mai puține cantități din toxină. Cu toate astea, trebuie atenție maximă și nu se recomandă așa ceva, deoarece o doză mai mare ucide încet, amorțind buzele și paralizând extremitățile, lucrând spre interior, fiind letală, în cele din urmă, pentru creierul omului.

Cu toate astea, în timp ce efectele otrăvitoare ale acestei toxine asupra victimelor umane sunt bine documentate, oamenii de știință nu au încă cercetări care confirmă reacția potențial narcotică a toxinei asupra sistemului nervos al delfinilor.