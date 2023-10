Simona Halep, în pericol să piardă titlul de la Wimbledon, după declarațiile Serenei Williams? Ce ar trebui să se întâmple cu „atleții murdari”

Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj și va încerca să-și salveze cariera și onoarea prin apelul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. O eventuală înfrângere în Elveția ar redeschide o discuție fulminantă, pe care a început-o chiar Serena Williams, pornită de la cazul jucătoarei din România, în legătură cu atleții „murdari”.

Simona Halep continuă să susțină că nu s-a dopat, deși pe data de 11 septembrie tribunalul Sport Resolutions a suspendat-o pe o perioadă de patru ani. Serena Williams a jubilat după ce a aflat vestea și a scris pe rețelele sociale un mesaj care a stârnit multă agitație: „8 e un număr mai bun”. Aluzia era clară la finala de la Wimbledon din anul 2019, pe care a pierdut-o în fața Simonei Halep. Dacă ar fi câștigat-o ar fi reușit succesul cu numărul opt de la competiția londoneză.

De la această declarație a pornit și analiza unui reputat jurnalist american. Jon Wertheim a analizat sugestiilor Serenei, dar și ale altor specialiști care au spus că „atleții murdari” ar trebui să rămână fără banii și trofeele câștigate la competițiile unde au trișat. Doar că procesul Simonei Halep nu a arătat că sportiva din România ar fi fost dopată la Wimbledon în anul 2019.

Simona Halep se pregătește să depună apelul de la TAS, după ce o să primească motivarea completă de la Tribunalul Sport Resolutions, în urma audierii de la finalul lunii iunie, dar a decis să înceapă o acțiune și împotriva companiei care i-a livrat suplimentul Keto MCT, despre care prospectul spune că este un supliment cu acizi grași cu lanț mediu și pulbere de colagen marin. Dovezile arată clar că suplimentul livrat de firma din Canada a fost contaminat accidental cu Roxadustat, deși în motivarea instanței se spune că jucătoarea a luat acest medicament și din altă sursă.

„Firma are un dosar 100% curat pentru toți atleții noștri, iar aceștia sunt testați în mod regulat. Halep nu a fost singura sportivă care a folosit acel produs în ziua respectivă, la US Open”, a spus reprezentatul Quantum Nutrition, pentru The Globe and Mail.