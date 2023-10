Simona Halep nu a fost singura sportivă care a folosit suplimentul contaminat. Dezvăluirea care aruncă în aer scandalul de dopaj

Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj și le-a dovedit judecătorilor de la Sport Resolutions că a cumpărat de la o firmă din Canada un suplimentat nutritiv contaminat cu Roxadustat. Unul dintre acționarii companiei respinge aceste acuzații și a declarat într-un interviu că mai mulți sportivi au primit același produs chiar în perioda în care l-a consumat și fostul lider WTA. Este o dezvăluire care poate declanșa o reacție în lanț în sportul mondial.

Scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep poate declanșa o reacție în lanț, cu implicații foarte mari în sportul mondial de mare performanță. Judecătorii de la Sport Resolutions au admis că jucătoarea de tenis a consumat un supliment nutritiv contaminat cu Roxadustat, dar au precizat că au certitudinea că a primit acest medicament și din altă sursă, bazându-se pe testele care au arătat ce cantitate de substanțe interzise s-a găsit în corpul ei.

Sportiva a primit colagenul Keto MCT, în perioada în care se afla la New York, cu câteva zile înaintea turneului US Open 2022, ultimul la care a participat, de la firma Quantum Nutrition din Toronto. Reprezentantul companiei a declarat în fața judecătorilor că este convins că produsul nu a fost contaminat, dar a precizat că nu au o au fabrică unde să se ocupe de o astfel de operațiune, care a fost astfel cedată unei alte firme. Suplimentul pe care l-a primit Halep a fost produs în anul 2019, iar la jucătoare a ajuns în august 2022 și nu este clar dacă nu îi expirase termenul de valabilitate.

John Koveos, unul dintre acționarii firmei Quantum Nutrition, a vorbit prima oară despre acest scandal într-un dialog cu jurnaliștii de la The Globe and Mail cărora le-a spus că nu doar Simona Halep a primit colagenul despre care avocații apărării jucătoarei de tenis au susținut că este contaminat.

„Quantum Nutrition produce suplimente pentru sute de atleți, printre care olimpici sau hocheiști din NFL. Niciun sportiv nu a avut probleme, fiind testați în mod regulat. Iar Halep nu a fost singura sportivă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open”, a declarat John Koveos pentru The Globe and Mail.