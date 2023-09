Simona Halep a început „să muște” din Patrick Mouratoglou. Avocatul sportivei, răspuns misterios la o întrebare „cheie”

Simona Halep începe să se depărteze de Patrick Mouratoglou. Și-a ignorat antrenorul, când acesta i-a transmis un mesaj, iar avocatul ei nu înțelege cum de academia condusă de celebrul tehnician francez a cumpărat suplimente nutritive de la o firmă mică din Canada, care aducea ingrediente din China.

Avocatul jucătoarei Simona Halep nu-și explică deciziile celor de la academia Patrick Mouratoglou

Ion Țiriac a fost primul care a lansat în spațiul public această ipoteză legată de o greșeală a celor din staff-ul impus Simonei Halep de antrenorul Patrick Mouratouglu. Doar că jucătoarea ar fi transmis că de colaboratorii ei nu trebuie să se „atingă” nimeni, în acest scandal de dopaj.

Lucrurile sunt tot mai complicate și mai stranii. Simona Halep s-a retras de la Cincinnati, din cauza unei probleme musculare, în vara anului 2022, iar fizioterapeuta sa, Candice Gohier, s-a gândit să-i schimbe suplimentele alimentare, motivând că cele pe care le folosea jucătoarea aveau prea mult zahăr. Înainte să-i spună lui Halep, Gohier s-a sfătuit și cu Frederic Lefebvre, directorul care se ocupă de departamentul de pregătire fizică, fost colaborator, aproape doi ani, al Serenei Williams. Doar după ce a primit aprobarea acestui s-a dus cu planul la sportivă și la antrenorul Patrick Mouratouglu. Împreună au decis să facă această modificare!

Simona Halep a primit suplimentul Keto MCT, de la firma Quantum Nutrition, în luna august când se afla la New York, înainte de US Open 2022. „Produc în Canada, dar la fabricile altora. Da, sunt o firmă mică, nu știu cum să spun, probabil meteorică”, a declarat pentru gsp.ro avocatul sportivei, care a precizat că a înaintat deja o acțiune împotriva companiei din Canada. În presă au apărut informații că procesul are o miză de zece milioane de dolari.

Bogdan Stoica nu-și explică cum o academie atât de prestigioasă și de serioasă a ajuns să apeleze la serviciile unei firme mici din Canada, într-o problemă atât de serioasă și delicată, ignorând companiile „grele” din acest domeniu. „Nu vă supărați, nu e o întrebare pentru mine. Nu veți primi de la mine un răspuns”, a declarat, ușor iritat, Bogdan Stoica pentru gsp.ro, când a fost întrebat despre această problemă.

Quantum Nutrition folosea ingrediente din China

Quantum Nutrition nu a produs colagenul Keto MCT Schinoussa într-o fabrică proprie pentru simplul motiv că nu deține una. Unul dintre acționarii firmei a fost audiat de judecătorii de la Sport Resolutions, în procesul de la finalul lunii iunie. John Koveos a fost solicitat de acuzatori, dar explicațiile lui nu au fost clare.

„Dar vă pot spune altceva, apropo de faptul că firma canadiană v-a declarat că produsul lor nu a fost contaminat. Cum să știe ei asta, dacă habar n-aveau de unde au luat ingredientele! Am descoperit noi că din China. Contaminarea poate avea loc oriunde, și în procesul de fabricație. Însă pe baza unei analize de jurisprudență sportivă extinsă am văzut că multe cazuri de contaminare pe suplimente au ca origine China. În privința medicamentului Roxadustat, China e prima țară care l-a aprobat, care îl produce și îl utilizează masiv în tratamente, în special pentru problemele renale severe”, a declarat Bogdan Stoica pentru sursa citată.

Simona Halep i-a dat cu „seen” lui Patrick Mouratoglou

Simona Halep a împlinit miercuri 32 de ani și a primit o mulțime de mesaje de felicitare și le-a distribuit pe contul ei pe

cele de la pagina WTA România, SIHA, clinica de kinetoterapie pe care a deschis-o în Constanța, omul de televiziune Andi Moisescu și artistul Smiley. „La mulți ani, campioană incredibilă”, i-a transmis și Patrick Mouratouglu, doar că mesajul lui nu a mai fost distribuit, iar mai mulți fani au interpretat acest gest drept rezultatul unui conflict serios între cei doi, după audierile de la Sport Resolutions.

Simona Halep se pregătește de procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne unde speră să scape de suspendarea de patru ani și să se întoarcă pe terenul de tenis. Apelul din Elveția este ultima șansă de a-și salva cariera și onoarea.