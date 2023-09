Și-a spionat vecinul cu o cameră video și ce a aflat e șocant: Poliția spune că n-a mai văzut așa ceva

Nu toți avem vecinii pe care i-am dori, însă povestea unei familii din Florida este, fără îndoială, un veritabil coșmar pe lângă zgomotul de bormașină de duminică dimineață din cauza căruia ne plângem cei mai mulți dintre noi. Această familie are cu adevărat un vecin de groază.

Este vorba despre o familie obișnuită din Florida, de tineri care tocmai ce aduseseră pe lume un copilaș. Deși viața lor părea să fie pe un făgaș normal, oamenii au început deodată să trăiască o teroare în propria casă, simțindu-se în mod total inexplicabil rău, fără să fie identificată o problemă medicală anume.

Dureri de cap, stări de greață sau de leșin – toate erau la ordinea zilei din luna iunie, pentru cei trei membri ai acestei tinere familii. Situația a început să se agraveze în momentul în care părul a început să le cadă, inclusiv copilului.

„În acea lună (iunie – n.n.), am observat la duș că fetiței noastre îi cădea părut. Am căutat pe Google și am văzut că bebelușii nu se confruntă cu căderea părului. Apoi am observat că și nouă ne cădea părul”, povestește soțul.