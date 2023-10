Sfaturi de viață pe care le-au primit oameni celebri: Care sunt devizele vedetelor precum Bear Grylls, Lady Gaga sau Jennifer Lawrence

De multe ori, drumul către faimă și glorie este unul anevoios. În timp ce majoritatea celebrităților trăiesc acum o viață plină de împliniri, pentru multe a fost o cale sinuoasă pentru a ajunge acolo și au învățat multe pe parcurs. Înarmați cu multe cunoștințe și experiență, numeroși oameni celebri au decis să-și împărtășească înțelepciunea cu semenii lor. De la sfaturi de viață personale la sfaturi profesionale, aceste vedete au transmis multe lecții altora.

Iată câteva dintre cele mai bune sfaturi pe care celebritățile și le-au dat reciproc. Poate te vor ajuta și pe tine.

Sfaturi de viață pe care le-au primit celebritățile

José Andrés

„În adolescenţă, am lucrat pentru legendarul Ferran Adrià la El Bulli – unul dintre cei mai creativi oameni din toate timpurile. Într-o zi prăjeam anghinare şi el a avut ideea de a adăuga gelatină în uleiul fierbinte. Am crezut că este nebun! Şi chiar era: A explodat peste tot. Dar, pornind de la acea idee, a creat nişte mâncăruri incredibile. Nu îi era frică să eşueze, ceea ce m-a inspirat să îmi asum mereu riscuri.”

José Andrés este bucătar, fondator al World Central Kitchen şi autor al cărţii „The World Central Kitchen Cookbook: Hrănind omenirea, hrănind speranţa”, publicată de Clarkson Potter.

Bear Grylls

„Când m-am înrolat pentru prima dată în armată, un sergent major mi-a spus: „Dacă ajungi cu mai puţin de cinci minute mai devreme, ai întârziat”. Nu am uitat niciodată aceste cuvinte şi am încercat întotdeauna să fac din ele o mantră atunci când filmez sau lucrez. O observ cu adevărat şi la alţii, de exemplu, în expediţii. Vorbeşte despre sârguinţă şi dedicare.”

Bear Grylls este gazda emisiunii „Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, pe National Geographic.

Jennifer Lawrence

Brie Larson i-a oferit un sfat actriței Jennifer Lawrence. Lawrence a declarat că Larson i-ar fi răspuns, la replica sa „Nu mă simt diferit după ce am câștigat un Oscar. Nu mă simt mai bine cu mine însămi. Încă nu simt că sunt o actriță bună”cu: „Oh, da. Este absolut normal. Am avut același lucru. Nu te gândi la asta așa. Gândește-te la asta ca și cum ai luat doctoratul. Ești certificată, dar nu schimbă nimic. Încă poţi s-o dai în bară, ești om”.

Lady Gaga

Celebra cântăreață Lady Gaga a declarat că a primit un sfat important de la partenerul ei de scenă, Bradley Cooper, la filmările peliculei de succes A Star is Born.

„Cred că ceea ce am învățat de la Bradley este că e în regulă să fii neîncetat sigur de viziunea ta și să mergi după ea cu fiecare fibră a ființei tale și să nu te oprești niciodată. Uneori, ca artist, mă îndoiesc atunci când spun „Trebuie să mă opresc?”. S-a schimbat modul în care lucrez astăzi”, a declarat Gaga.

Chrissy Metz

Actrița Chrissy Metz a declarat că a primit un sfat valoros de la colegul ei de scenă Sylvester Stallone.

„Mi-a dat perle de înțelepciune… Am început spectacolul cu 81 de cenți în contul meu bancar și, evident, cu Rocky, desigur, el a scris și a fost un început tumultuos și nu avea nimic, nimeni nu avea de gând să-l angajeze — el a fost un figurant profesionist. Așa că am spus: „Am început amândoi de la începuturi umile”. Și ne-am legat în acest fel, apoi el a spus: „Este atât de mult despre rezistență și despre a avea doar un fel de a continua și de a urmări, chiar dacă nu crezi că o să reușești'”.

Joa Studholme

„Când am dezvoltat serviciul de consultanţă în domeniul culorilor pentru Farrow & Ball în 1994, Tom Helme, proprietarul Farrow & Ball, m-a întrebat ce încerc să fac. Iar el a spus: ‘Corect. Ceea ce trebuie să faci este să smulgi culoarea pe care o doreşte clientul din capul lor şi să o pui pe perete’. Înseamnă că trebuie să pui clientul pe primul loc, iar acest lucru a devenit coloana vertebrală a modului în care lucrez. Nu este vorba despre mine”.

Joa Studholme este curator de culori la Farrow & Ball şi coautor al cărţii „How to Redecorate,” (Mitchell Beazley, octombrie 2023).

Selena Gomez a fost sfătuită de Taylor Swift

Celebra cântăreață Selena Gomez a primit un sfat foarte bun de la colega sa la fel de celebră Taylor Swift.

„De fapt, a fost la mine acasă zilele trecute și stăteam lângă foc și vorbeam despre relații și afaceri din viața mea și s-a cam uitat la mine și mi-a spus: „Selena, dacă ești cea mai deșteaptă persoană din în cameră, cred că vei fi în camera greșită. Ea crede că ar trebui să mă înconjor constant de oameni care mă vor face mai bună, care mă vor provoca și mă vor motiva”.

Victor Glemaud

„Cel mai bun sfat a venit de la Patrick Robinson, directorul de creaţie al brandului său omonim şi primul meu şef. ‘Când te cunoşti pe tine însuţi, toată lumea te va vedea’, mi-a spus el în jurul anului 2000. Şi de-a lungul anilor am rămas apropiaţi, iar acum este cel mai bun prieten al meu. Nu-mi amintesc dacă mi-a spus acest lucru când eram asistenta lui sau mai târziu. Cu toate acestea, a rămas şi îmi aminteşte să îmi caut lumina din mine, întotdeauna”.

Victor Glemaud este fondatorul şi directorul de creaţie al brandului de modă Glemaud.

Adam Savage

„Pe vremea când eram un tânăr modelator, eu şi şeful meu am licitat pentru construirea unui obiect de recuzită pentru un client indecis. După şase runde de comunicare, încă nu ştiam suficient de multe pentru a face o ofertă. Şeful meu mi-a spus să îi spun clientului că am primit un alt contract şi că nu putem accepta lucrarea. Când clientul este dificil înainte de a fi acceptat să lucrezi cu el, va fi un coşmar”, a spus el. Am constatat că este adevărat”.

Adam Savage este designer de efecte speciale şi redactor-şef al site-ului Tested.com.

Așadar, potrivite sau nu, aceste sfaturi sunt de bun augur și vin de la niște persoane de succes către alți oameni tot de succes. Poți să se selectezi, să le urmezi sau nu, dar merită să ai o introspecție legate de rândurile de mai sus.