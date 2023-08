Cutremurul creat de fanii lui Taylor Swift: ce magnitudine a avut, ce s-a întâmplat, de fapt

Marile vedete ale muzicii adună zeci de mii de fani în concertele live ce se desfășoară, cel mai adesea, pe stadioane. De data aceasta, fanii superstarului Taylor Swift s-au întrecut pe ei înșiși. Publicul adunat, în două seri consecutive, pe arena din Seattle au reușit să producă un cutremur, la propriu, înregistrat ca atare de seismografe.

Cutremurul creat de fanii lui Taylor Swift

Taylor Swift, una dintre marile vedete actuale ale muzicii, face să se cutremure pământul, nu doar la figurat, ci și la propriu. Mai precis, fanii celebrei cântărețe.

De curând, un seismolog din Seattle a înregistrat un cutremur – dar fenomenul în cauză nu s-a produs din cauza mișcării plăcilor tectonice. Nici pomeneală. A fost cauzat de așa-numitul „shake it off” (țopăiala) fanilor lui Taylor Swift.

„Cutremurul Swift”, cauzat de concerte, a fost înregistrat de seismologul Jackie Caplan-Auerbach și a avut magnitudinea de 2,3, după cum relatează CNN.

„Cutremurul Swift”, l-a făcut, prin comparație, pe așa-numitul „Beast Quake”, provocat de fanii echipei de fotbal american, Seattle Seahawks, să pară o simplă forfotă în stomac. Pare incredibil? Să vedem ce spun seismografii despre el.

Seismul provocat de fanii cântăreței a fost de două ori mai intens decât cel al fanilor Seattle Seahawks, afirmă seismologul Jackie Caplan-Auerbach, și a avut un ritm mai regulat al maximelor și minimelor rezultate atât din muzică, cât și din trepidațiile fanilor.

Ce magnitudine a avut, ce s-a întâmplat, de fapt

„Principala diferență este durata zguduirii. Aplauzele după un eseu durează câteva secunde, dar în cele din urmă se sting. Este mult mai aleatoriu decât la un concert.

Pentru Taylor Swift, am colectat aproximativ 10 ore de date în care ritmul a controlat comportamentul. Muzica, difuzoarele, ritmul. Toată această energie poate conduce în pământ și îl poate zgudui”, a explicat Caplan-Auerbach.

Seismografele măsoară mișcarea pământului, care, în timpul cutremurelor, este provocată de către plăcile tectonice care se apropie sau se suprapun și eliberează, astfel, cantități uriașe de energie, în timpul frecării. În cazul „cutremurului Swift”, cantitatea uriașă de energie a fost eliberată de fanii lui Taylor Swift.

„Am luat datele din ambele nopți ale concertului și am observat rapid că erau în mod clar același model de semnale. Dacă le suprapun unul peste altul, sunt aproape identice””, a mai spus Caplan-Auerbach.

Nu este prima oară când fanii lui Taylor Swift, așa-numiții „Swiftties”, se află în atenția presei și apar la știri în timpul recentului turneu „Eras”.

S-a afirmat, de exemplu, că fanii care ajungeau la concertul din Denver au putut fi văzuți din spațiu. Imaginile din satelit arată Stadionul Mile High umplându-se cu peste 70.000 de fani, dovedind atașamentul caracteristic „specimenul Swiftie”.

Un membru al IFLScience și fan al lui Taylor Swift, adjunct al departamentului de creație, Eleanor Higgs, întrebată ce părere are despre zăpăceala aceasta, a spus, intercalând titluri ale cântecelor lui Swift: „Cred că fanii Taylor Swift – Swifties – vor ști „All Too Well” cât dans poate face pământul să se miște. Sperăm că locul de desfășurare a următorului concert va fi Ready For It”.