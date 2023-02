Serialul în care vor juca toți actorii mari de pe planetă: când va debuta „Extrapolations” pe Apple TV+

Extrapolations, o serie de episoade care se concentrează pe impactul viitorului apropiat al schimbărilor climatice, vine pe Apple TV+ luna viitoare. Mai exact, pe 17 martie

Serviciul de streaming a lansat primul trailer, care prezintă o distribuție plină de nume mari. Printre vedetele prezentate în serial se numără Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Tobey Maguire și Murray Bartlett (care a fost văzut cel mai recent în The Last of Us).

Seria de opt episoade prezintă „povești împletite despre dragoste, muncă, credință și familie”, spune Apple. Acestea descriu modul în care oamenii din întreaga planetă se adaptează (sau poate nu) la efectele schimbărilor climatice. Acesta acoperă o perioadă de câteva decenii, la mijlocul secolului 21, timp în care oamenii au aterizat pe Marte.

Extrapolations va avea premiera pe 17 martie, pe Apple TV+

Având în vedere distribuția și trailerul plin de efecte vizuale, este clar că Apple a cheltuit pentru această serie. Clipul arată o versiune viitoare a Manhattanului și sugerează o tehnologie care ar putea permite oamenilor să „prospere” într-o lume devastată și mai mult de schimbările climatice.

Scriitorul Contagion și producătorul An Inconvenient Truth, Scott Z. Burns, a creat serialul. Primele trei episoade din Extrapolations vor avea premiera pe Apple TV+ pe 17 martie, restul de cinci sosind săptămânal.

Dacă vrei să citești un interviu în exclusivitate cu unul dintre actorii care vor juca în Extrapolations, poți găsi aici un interviu cu Murray Bartlett, care a jucat în The Last of Us, dar și în Welcome to Chippendales, de pe Disney+.

Iar dacă vrei să vizionezi alt serial bun de pe Apple TV+, poți urmări sezonul al treilea din Ted Lasso, din 15 martie. Am scris aici mai multe detalii despre cel de-al treilea sezon din cel mai bun serial de pe Apple TV+.