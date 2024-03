Serialul de pe Netflix emoționant și intens care te va captiva: Este bazat pe un roman câștigător de Pulitzer

Serialul de pe Netflix care te va emoționa și pe care vei vrea să îl termini de cum l-ai început este bazat pe o poveste intensă.

Serialul de pe Netflix care este extrem de captivant

All The Light We Cannot See s-a lansat, în sfârșit, pe Netflix ca o miniserie. Drama de epocă, care se bazează pe romanul cu același nume al lui Anthony Doerr, câștigător al premiului Pulitzer, a avut premiera pe 2 noiembrie pe Netflix.

Descrisă de Tudum de la Netflix ca fiind „emoționantă” și „intensă”, seria All The Light We Cannot See transportă telespectatorii în al Doilea Război Mondial, pe fondul ocupației naziste în Franța. Serialul este regizat de Shawn Levy, care speră ca adaptarea sa să surprindă în mod corespunzător magia romanului. Într-un interviu acordat lui Tudum, el a spus: „Mesajul meu central către fanii cărții este: „Sunt la fel de mare fan ca tine. Scopul meu a fost să fac dreptate acestui roman minunat care m-a atins profund”.

All The Light We Cannot See, disponibil pe Netflix

Romanul All The Light We Cannot See a fost lansat inițial în 2014. După ce a „devorat” romanul, după cum a explicat Levy, a vrut să transforme saga războiului într-o serie. Levy a spus că a fost cel mai atras de temele „inocenței în fața întunericului” și „speranța în fața răului”.

Când a întrebat de drepturile de autor, romanul fusese deja cumpărat de o echipă care dorea să-l transforme într-un film. În cele din urmă, înțelegerea a căzut, iar Levy a reușit să intre în posesia drepturilor și să adapteze romanul la o serie uimitoare din patru părți.

„Există prea multă poveste pentru două ore”, a spus Levy. „Durata de rulare pe care o oferă seria limitată ne permite să facem dreptate mai temeinic materialului sursă, astfel încât să fie într-adevăr romanul care prinde viață, mai degrabă decât romanul tăiat pentru a se potrivi unui timp de rulare sau format”.

Înainte de premieră, Netflix a lansat un trailer care prezenta ceea ce urmează. Verifică-l mai jos, apoi mergi pe Netflix și vizionează acest film superb.

