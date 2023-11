Filmele din noiembrie pe Netflix: Drama și acțiunea fac echipă în filmele și serialele acestei luni

În noiembrie, drama și acțiunea fac echipă bună în cele mai noi filme și seriale de pe platformă, care iau forma unor povești alerte și emoționante deopotrivă. Iată care sunt filmele din noiembrie pe Netflix, dar și serialele așteptate de mii de fani.

Filmele din noiembrie pe Netflix

Astfel, poți începe cu: The Killer, cel mai nou film de la David Fincher, un thriller de acțiune neo-noir, după un scenariu de Andrew Kevin Walker. Apoi, poți încerca să te uiți la All The Light We Cannot See, o serie limitată, bazată pe romanul omonim distins cu premiul Pulitzer, cu Mark Ruffalo, Hugh Laurie și Louis Hofmann în distribuție.

Vezi și: Nu vei mai putea vedea Netflix dacă ai aceste televizoare. Ce decizie a luat gigantul, cum te afectează

Vezi și: După ce a interzis împărțirea contului cu alte persoane, Netflix crește și prețul planului său premium

Bazat pe romanul omonim distins cu premiul Pulitzer, All The Light We Cannot See este o serie limitată inovatoare, care spune povestea lui Marie-Laure, o tânără nevăzătoare din Franța, și a tatălui ei, Daniel LeBlanc. În încercarea de a salva un diamant legendar din ghearele naziștilor, cei doi fug din Parisul aflat sub ocupație germană. Urmăriți cu îndârjire de un ofițer Gestapo nemilos, care încearcă să pună mâna pe piatra prețioasă pentru sine, Marie-Laure și Daniel își găsesc curând refugiul în St. Malo, în casa unui unchi singuratic, care face transmisiuni radio clandestine ca parte a rezistenței. În acest oraș cândva idilic de pe malul mării, Marie-Laure își întâlnește sufletul-pereche în cea mai neașteptată persoană: Werner, un adolescent genial recrutat de regimul lui Hitler pentru a depista transmisiunile radio ilegale. Cei doi împărtășesc nu numai această legătură secretă, ci și sentimentele de încredere în natura umană și speranțele de viitor.

The Crown: Sezonul 6 Partea 1, pe Netflix

De asemenea, o veste foarte bună: The Crown: Sezonul 6 Partea 1, relația care înflorește între Prințesa Diana și Dodi Fayed, înainte de călătoria fatidică cu mașina care a adus consecințe devastatoare.

Vezi și: The Crown își ia la revedere de la fani. Când vezi ultimul sezon pe Netflix

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Squid Game: The Challenge, un show în care fenomenul global prinde viață cu jocuri inspirate din serial; Rustin, un film inspirat de arhitectul din spatele marșului istoric organizat la Washington în 1963, Bayard Rustin; și Leo, o comedie în care Adam Sandler dă voce unei șopârle care plănuiește să evadeze din terariu.

În plus, cele 5 sezoane din Six Feet Under, dar și filmele Catch Me If You Can, Coach Carter și Fences vin pe platformă, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!