Serialul de pe Netflix care te va pune pe gânduri: thrillerul realizat de creatorul Sherlock, greu de descifrat

Netflix are o grămadă de seriale captivante. Poți alege între toate genurile, iar partea bună este că sunt disponibile și mini-serii, pentru cei care vor să facă binging.

Serialul Inside Man de pe Netflix îl poți viziona într-o singură zi. Pe cât de scurt, pe atât de intens este.

În cele patru episoade, este prezentată povestea unui prizonier condamnat la moarte în SUA și a unei femei prinse într-o pivniță de un preot. Poveștile se încrucișează în cel mai neașteptat mod în această mini-serie.

Serialul de pe Netflix pe care poți să-l vizionezi într-o zi

Inside Man este un thriller care îți pune mintea la contribuție. Este intens, greu de descifrat, scenariu inteligent, adică rețeta unui thriller reușit.

Inside Man începe de la o premisă cât se poate de interesantă: oricine se poate transforma într-un criminal, dacă are o zi proastă și dacă are, de asemenea, motive pentru asta. Oricât de inoncenți ne place să credem că suntem, potrivit scenariștilor, în fiecare dintre noi zace un criminal care abia așteaptă să iasă la suprafață, în condițiile potrivite.

Probabil, Inside Man are unul dintre cele mai bune scenarii de film sau serial din ultimii ani. Practic, ai face bine să nu uiți să pui pe pauză, dacă îți sună telefonul chiar și pentru un minut, pentru că după aceea riști să nu mai înțelegi nimic și e de-a dreptul păcat.

În plus, distribuția este, în mod evident, importantă în context: Stanley Tucci (care nu mai are nevoie de nicio prezentare), David Tennant (care, la rândul lui, nu are nevoie de nicio prezentare însă am să menționez, totuși, că l-ai mai văzut în Doctor Who) și Dolly Wells, într-un rol pentru care ar trebui să ia cel puțin un premiu Emmy.

Așadar, dacă nu ai ce face într-o zi, poți încerca să descifrezi misterul din această mini-serie de pe Netflix.