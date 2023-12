”Secretul” lui Mihai Stoica, scos la iveală de fiica sa. Ce face după meciurile FCSB-ului

Mihai Stoica este foarte implicat în viața echipei FCSB. Managerul roș-albaștrilor a fost dat de gol de fiica sa, Teodora, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. Aceasta a dezvăluit despre obiceiul pe care îl are tatăl său după fiecare partidă a liderului campionatului. Ce face acesta.

Obiceiul lui Mihai Stoica după meciurile FCSB-ului

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a ales să nu mai stea pe bancă în timpul meciurilor și privește partidele din tribună. Dar asta nu înseamnă că nu mai este la fel de implicat la echipă, iar fiica sa Teodora a dezvăluit ce face acesta după fiecare partidă a roș-albaștrilor.

Oficialul FCSB-ului și-a făcut un obicei din a analiza personal duelurile ecdhipei, chiar dacă, cel mai probabil, face vizionări și împreună cu jucătorii, respectiv staff-ul tehnic. Mihai Stoica a fost surprins chiar de fiica sa, Teodora, în timp ce revedea meciul dintre FCSB și Hermannstadt (3-0), din ultima etapă a SuperLigii. Aceasta a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

„Activitatea preferată după meci: să se uite iar la meci”, a scris Teodora Stoica, pe TikTok.

Teodora Stoica lucrează pentru Gigi Becali

Teodora Stoica, în vârstă de 29 de ani, a terminat Facultatea de Drept şi ocupă un loc important în clubul patronat de Gigi Becali. Invitată în urmă cu câteva luni la podcastul ”Acasă la Măruță”, fiica lui MM Stoica a dezvăluit cu ce se ocupă la FCSB. Se pare că aceasta are un salariu lunar de 4.000 de euro.

Fata lui Mihai Stoica a mărturisit că se ocupă de partea de social media a vicecampioanei României, adică tot ce ține de Instagram, Facebook și alte rețele, În plus, Teodora Stoica a mai spus că primește foarte multe mesaje urâte, cel mai probabil din partea rivalilor.

”Mă ocup de partea lor de social media. Să nu mă înjurați, vă rog! Oricum primesc foarte multe mesaje urâte. Nu prea știu oamenii că eu mă ocup de social media, am evitat să spun. Nu sunt singura care se ocupă”, a spus Teodora Stoica în podcastul ”Acasă la Măruță”.

Mihai Stoica și Gigi Becali, colaborare cu scandal

Mihai Stoica este omul de bază al lui Gigi Becali la echipă. Dar relațiile dintre ei nu au fost mereu așa cum sunt acum, iar apogeul conflictului a avut loc atunci când oficialul de la FCSB preluase funcția de manager general Unirea Urziceni. Acum 13 ani, cei doi s-au certat și și-au arunccat cuvinte grele. ”Mai bine stau într-o cutie de carton, nu am păscut oile cu tine”, până la ”Dacă tu ești cineva, prefer să fiu un nimeni!”, sunt doar câteva dintre jignirile dintre cei doi.

Mihai Stoica a lucrat prima dată cu Gigi Becali în perioada 2002-2007. La 29 aprilie 2007, latifundiarul din Pipera anunța ca acesta nu mai este la Steaua, fiind înlocuit de Valeriu Argaseală. MM a plecat la Unirea Urziceni, unde a ocupat funcția de manager general și a câștigat titlul în sezonul 2008-2009. Pe atunci, cei doi nu erau în relațiile bune, iar conflictul dintre ei a explodat.

Gigi Becali dezvăluia, la 16 mai 2007, că l-a demis pe MM Stoica pentru faptul ca acesta a vrut să plătească suma de 1,3 milioane de dolari în contul unui offshore pentru consultanță în transferul unui jucător brazilian.

Mihai Stoica s-a întors la FCSB în anul 2009, în funcția de manager general, când l-a înlocuit pe Narcis Răducan. A plecat după doar un an, după niste discuti contradictorii cu Gigi Becali, dar se întorcea după un an. În 2014, după condamnarea în Dosarul Transferurilor, pentru înșelăciune, acesta a demisonat și s-a întors, din nou, in 2016,. ca director sportiv.