Secretul ascuns de un portret al Mariei Magdalena. Colecționarii care l-au cumpărat nu au avut habar

Un portret al Mariei Magdalena a fost cumpărat de colecționari francezi, fără ca aceștia să-i cunoască istoria. Ulterior, câțiva experți francezi și italieni au evaluat tabloul și au aflat cine l-a pictat.

Tabloul a fost cumpărat de colecționari francezi la prețul de aproape 35.000 de euro, adică prețul unei garsoniere din București. Însă, după ce au stabilit cine l-a pictat, experții s-au ferit să estimeze valoarea sa reală.

„Când am văzut prima dată pe internet o fotografie a acestei Sfânta Maria Magdalena, mi-a atras imediat atenţia. Când a sosit, am fost şi mai emoţionant, chiar dacă era foarte murdară.”, a spus unul dintre colecţionari, sub rezerva anonimatului.