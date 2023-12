Se majorează tichetele de masă, vestea așteptată de milioane de români. Se întâmplă de la 1 ianuarie 2024 și mulți vor avea de câștigat

Milioane de români primesc în fiecare lună tichete de masă pe suport electronic pentru a le folosi în procesul de achiziție a alimentelor sau meselor calde. Deși ele sunt oferite opțional de angajator, valoarea lor maximă este stabilită de Guvern și tocmai am aflat că se vor bucura de o iminentă majorare.

Începând cu luna ianuarie 2024, valoare tichetelor de masă oferite de către angajatori sau, în cazul bugetarilor, de către statul român, se va majora. Este important de reținut că schimbarea se va aplica la nivel național și, cu foarte mici excepții, vom avea cu toții de câștigat de pe urma creșterii.

Valoarea tichetelor de masă, o veste bună pentru angajații români

Tichetele de masă sau voucherele pentru alimente oferite de către angajatori, începând cu 1 ianuarie 2024, vor avea o valoare netă de 40 de lei. Dacă modul de funcționare al acestora îți este străin, merită să știi că banii în plus se vor adăuga practic la salariu, dar fără a fi impozitate suplimentar, conform legislației în vigoare și, cel puțin, momentan. Ca referință, au existat mai multe speculații legate de impozitarea tichetelor de masă sau despre transpunerea lor în cash tot pentru a fi impozitate, dar momentan se păstrează în vigoare legislația veche. Doar valoarea se schimbă.

Din 2022, când tichetele de masă s-au oferit exclusiv pe suport electronic, valoarea lor a suferit mai multe modificări, majorări. Cel mai recent a fost un salt la 35 de lei în 2023. În contextul în care un angajat are aproximativ 22 de zile lucrate pe lună, respectivele tichete se reflectă în 770 de lei în plus la salariu. Din ianuarie, în funcție și de decizia angajatorilor, suma suplimentară oferită sub formă de vouchere pe card va sări la 880 de lei, un supliment de aproximativ 110 lei.

Cum se majorează vouchere de masă în România

Decizia de mai sus este rezultatul unei colaborări între Guvern și reprezentanții sindicatelor și patronatelor, printr-o întâlnire în cadrul Consiliului Național Tripartit de Dialog Social. În ceea ce privește motivele expre pentru acest salt, majorarea este ancorată în realitatea socială autohtonă, în criza economică care își face resimțite efectele în fiecare colț al țării, dar și în afară.

„În lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar putea vulnerabiliza categoriile care dețin astfel de tichete de masă, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei şi prin amplificarea riscului de sărăcire extremă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului legislativ.