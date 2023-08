Burse Sociale 2023. Care dintre studenți pot primi ajutor financiar, în noul an universitar

Se dau bani pentru unii dintre studenți, în noul an universitar, 2023 – 2024, sub forma unor burse. În plus, aceștia pot primi ajutor financiar în situații speciale ocazionale, cum ar fi nașterea unui copil sau decesul unui membru al familiei.

Categoriile de studenți care pot primi bani de la stat

Studenții români care au probleme sociale sau de sănătate pot primi din partea statului și a universităților unde sunt înscriși un ajutor lunar, sub forma burselor sociale, în noul an universitar. Scopul acestor burse este să încurajeze accesul la educație și să prevină abandonul școlar.

Noile burse le sunt destinate studenților înscriși la facultăți de stat care provin din familii cu venituri reduse sau care se află în situații sociale dificile. Aceștia trebuie să aibă sub 35 de ani.

De asemenea, pot beneficia de burse sociale studenții orfani de unul sau ambii părinți sau proveniți din casele de copii, precum și cei care au dizabilități sau boli cronice. Aceste ultime două categorii beneficiază de burse și pe perioada vacanțelor.

Problemele de sănătate pentru care studenții pot primi ajutor financiar

Problemele de sănătate pentru care studenții pot primi ajutor financiar de la stat sunt: tuberculoza, diabetul ce impune administrarea insulinei, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă.

Lista continuă cu: boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe ce necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, virusul HIV sau SIDA, handicap locomotor cu încadrarea într-un grad de invaliditate.

Pentru a obține o astfel de bursă socială, studenții trebuie să depună un dosar la începutul fiecărui semestru, la secretariatul facultății. În cazul unor universități, acest lucru poate fi făcut și online. Dosarul trebuie să conțină documente ce să ateste situația financiară și socială a studentului și a familiei sale, precum adeverințe de venit, certificate de naștere, acte de divorț etc.

Ajutoare ocazionale, în cazuri speciale

Totodată, studenții care primesc deja burse sociale vor putea beneficia și de alte categorii de burse ocazionale, cum ar fi cea pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. De aceasta pot beneficia cei cu unul sau ambii părinți decedați, cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul.

Această bursă poate ajunge și la cei defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele trei luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar.

Mai mult, acești studenți pot primi ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național. Ajutorul constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se dă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.

Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului – adică soț, soție sau copil. În cazul decesului studentului necăsătorit, căsătorit cu soție sau soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I sau succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Cuantumul burselor sociale, indiferent de tipul lor, este aprobat prin hotărâre a senatului Universității, la propunerea Consiliului de administrație, după consultarea cu reprezentanții studenților, inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din universitate.

Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și burse de merit sau de performanță. Ca regulă generală, cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în instituția de învățământ respectivă, iar cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.