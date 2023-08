Lovitură financiară pentru românii care obișnuiau să facă bani pe bursă: le-a venit sfârșitul

Noile modificări fiscale pregătite de Executivul de la București vor lovi puternic investitorii bursei de valori.

Conform specialiștilor în investiții, vin vremuri grele pentru românii care obișnuiau să-și plaseze economiile pe bursă, în speranța unor randamente care să-i ajute să atingă independența financiară și să nu mai fie nevoiși să muncească până la adânci bătrâneți.

Se pregătesc majorări fiscale ce vor descuraja investițiile și le vor face mai puțin rentabile, cred unii analiști.

Modificările la Codul fiscal vor face ravagii, imediat ce vor fi adoptate de Guvern

„Impozitul pe dividende urcat la 10% ar fi similar cu cel pe dobanzile la termen astfel incat migrarea dinspre depozite spre bursa ar fi descurajata suplimentar. Sa nu uitam ca ar fi a doua ajustare pe termen relativ scurt, anterior impozitului de 8% existand un impozit de 5% pe dividende. Investitiile bursiere sunt insa descurajate in principal de cresterea impozitului pe profitul realizat, dupa ce cu un an in urma se decisese ca impozitul sa se aplice doar pe castigurile obtinute din operatiunile castigatoare si nu pe castigul realizat din toate operatiunile”, sunt de părere analiștii Conso.ro.

Aceștia mai subliniază că „daca ordonanta de Guvern aflata acum in stadiul de proiect ar fi adoptata fara modificari, cei care vor detine actiuni ar trebui sa isi faca socotelile pe termen si mai lung, incercand sa ignore de-acum oscilatiile periodice ale pietei”.

Din nefericire, aceste schimbări fiscale vin într-un moment neoportun pentru bursă, în condițiile în care românii de-abia ce prinseseră gustul investițiilor și al potențialului de a atinge independența financiară și a trăi apoi din venituri pasive. În ultimii ani, bursa s-a bucurat de o creștere constantă a numărului de investitori, fapt ce ar putea fi stopat de schimbările legislative în materie fiscală ce sunt pe punctul de a fi adoptate de Guvern, probabil cu aplicabilitate din toamna acestui an sau din ianuarie 2024.