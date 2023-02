Se cere anularea deciziei JAI, care nu a lăsat România în Schengen. Sesizare la Curtea Europeană de Justiție

Europarlamentarul Eugen Tomac s-a adresat Curții Europene de Justiție cu privire la decizia din consiliul JAI, unde aderarea României la Schengen a fost respinsă de Austria și Olanda. Eurodeputatul cere instanței europene anularea votului și recunoașterea dreptului țării de a intra în spațiul de liberă circulație.

Eugen Tomac s-a adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a anula votul de la Consiliul JAI, când România nu a reușit să adere la Schengen.

„Acțiunea pe care am demarat-o la Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o acțiune în anulare, care își are temeiul în art. 263 din TFUE”, a explicat deputatul european, arătând că acțiunea în anulare are cele mai mari șanse să fie admisibilă