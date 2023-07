Se anunță scandal de proporții. Viktor Orban revine la Băile Tușnad, unde a ținut discursul rasist. Se cere intervenția forțele de ordine

Premierul ungar Viktor Orbán a revenit la Băile Tușnad, locul unde a ținut un discurs extremist, rasist și xenofob. Situația a iscat un scandal de proporții, iar acum, liderul politic cunoscut pentru derapajele sale în public a revenit în același loc, spre revolta mai multor persoane și organizații.

Universitatea de Vară Tusvanyos de la Băile Tușnad a început miercuri, 18 iulie, iar sâmbătă, pe 22 iulie, premierul ungar Viktor Orbán urmează să își susțină discursul tradițional. Anul trecut, lucrurile nu au merg prea bine, având în vedere că politicianul a avut un discurs presărat cu ură la adresa străinilor și cu mult rasism.

Tema centrală a evenimentului este ”Timpul păcii”, asta deși Ungaria blochează constant, de mai mult timp, ajutorul UE către Ucraina, până ce banca ungară OPT nu e scoasă de pe lista „sponsorilor de război”.

Pentru că s-a creat un precedent, președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, cere intervenția forțelor de ordine, având în vedere că mai multe organizații românești și-au anunțat prezența la discursul lui Orbán de sâmbătă.

Șeful CJ Harghita a trimis o scrisoare Ministerului de Interne și a cerut ca forțele de ordine să internă „pentru a nu expune comunitatea la o noua rusine, asa cum s-a intamplat in data de 8 iulie, la Valea Uzului”.

„Legea trebuie sa fie mai presus de toate si toate organele statului trebuie sa intervina pentru ca acesti oameni care doresc sa faca circ, sa apara in presa, care instiga la ura si nu tin cont de lege, sa fie opriti. Eu sper ca de data aceasta, cel putin acum, daca la 8 iulie nu a fost posibil, Jandarmeria Romana sa intervina, si cei care nu sunt invitati sa participe la acest eveniment sa fie opriti in a genera escaladarea situatiei de la Valea Uzului”, a transmis Borboly Csaba, citat in comunicatul transmis de Biroul de presa al institutiei pe care o conduce.