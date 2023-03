Scurgere masivă de apă radioactivă în sol. Accidentul a fost făcut public abia acum, dar autoritățile spun că nu există risc pentru sănătatea comunității din Monticello

Autoritățile de reglementare din Minnesota au declarat joi că monitorizează curățarea unei scurgeri de 1.500.000 de litri de apă radioactivă de la centrala nucleară Monticello a Xcel Energy, iar compania a declarat că nu există niciun pericol pentru public. Scurgerea a fost detectată pentru prima dată în luna noiembrie a anului trecut.

„Xcel Energy a luat măsuri rapide pentru a limita scurgerea la situl centralei, care nu prezintă niciun risc pentru sănătatea și siguranța comunității locale sau a mediului înconjurător”, a precizat compania de utilități din Minneapolis într-o declarație.

Deși Xcel a raportat scurgerea de apă cu tritiu autorităților statale și federale la sfârșitul lunii noiembrie, scurgerea nu fusese făcută publică până joi.

„Dacă la un moment dat ar fi existat îngrijorare pentru siguranța publică, desigur, am fi furnizat imediat mai multe informații”, a declarat joi Chris Clark, președintele Xcel Energy-Minnesota, Dakota de Nord și Dakota de Sud, pentru CBS Minnesota. „Dar am vrut, de asemenea, să ne asigurăm că am înțeles pe deplin ceea ce se întâmplă înainte de a începe să ne exprimăm îngrijorarea față de publicul din jurul nostru”.

„Știam că există o prezență de tritiu într-un puț de monitorizare”

Oficialii statului au declarat că au așteptat să obțină mai multe informații înainte de a le face publice.

„Știam că există o prezență de tritiu într-un puț de monitorizare, însă Xcel nu identificase încă sursa scurgerii și nici locația acesteia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Agenției pentru Controlul Poluării din Minnesota, Michael Rafferty.

„Acum că avem toate informațiile despre locul în care a avut loc scurgerea, despre cantitatea de apă subterană eliberată și despre faptul că apa subterană contaminată s-a deplasat dincolo de locația inițială, împărtășim aceste informații”, a spus el, adăugând că apa rămâne conținută pe proprietatea Xcel și nu reprezintă un risc imediat pentru sănătatea publică.

Departamentul de Sănătate din Minnesota a declarat, de asemenea, pe site-ul său, că scurgerea nu a ajuns în râul Mississippi.

„Apele subterane de sub instalație, s-a stabilit că se deplasează în direcția râului Mississippi, încet, dar aceasta este direcția în care curge, sau se deplasează, în subteran”, a declarat Doug Wetzstein, un director al diviziei industriale din cadrul Agenției pentru Controlul Poluării din Minnesota, pentru CBS Minnesota.

Tritiul este un izotop radioactiv al hidrogenului care se găsește în mod natural în mediul înconjurător și este un produs secundar comun al operațiunilor centralelor nucleare. Acesta emite o formă slabă de radiație beta care nu călătorește foarte departe și nu poate pătrunde în pielea umană, potrivit NRC. O persoană care ar bea apă de la o scurgere ar primi doar o doză mică, spune NRC.

NRC spune că scurgerile de tritiu au loc din când în când la centralele nucleare, dar că a stabilit în repetate rânduri că acestea fie au rămas limitate la proprietatea centralei, fie au implicat niveluri atât de scăzute în afara zonei, încât nu au afectat sănătatea sau siguranța publică. Xcel a raportat o mică scurgere de tritiu la Monticello în 2009.

Xcel a declarat că a recuperat până acum aproximativ 25% din tritiul deversat, că eforturile de recuperare vor continua și că va instala o soluție permanentă în această primăvară.