Școala, o povară pentru tinerii români: de ce abandonează cursurile, care sunt motivele pentru decizia radicală

În societatea românească se conturează un nou fenomen îngrijorător în rândul tinerilor. Este vorba despre abandonul școlar.

În ultimii ani, rata abandonului școlar a crescut, semn că tot mai mulți copii și tineri nu mai urmează cursurile și aleg o altă viață, din propria lor dorință sau forțați de familie ori de anumite împrejurări.

Oamenii de afaceri din România sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu tânăra generație, conștienți fiind că tineri de astăzi sunt adulții de mâine ce vor trebui să ducă această țară pe umerii lor, să muncească, să plătească taxe și impozite la fel ca părinții și bunicii lor. Dacă tinerii de astăzi abandonează școala, ce perspective de viitor vor avea ei? Cum va arăta traseul vieții lor, ce oportunități și ce șanse vor avea ei la o viață mai bună? Întrebările sunt, desigur, retorice.

Semnal de alarmă. Avem din ce în ce mai mulți tineri care abandonează școala. E foarte grav ceea ce se întâmplă!

Preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, a vorbit de curând pe această temă și a prezentat în cadrul dezbaterilor celei de-a şasea ediţii a „Pactului pentru Tineri”, un punct de vedere important pe acest subiect.

„‘Pactul pentru Tineri’ este un proiect dificil, deoarece nu descrie doar intensitatea dramatică a fenomenului abandonului şcolar, ci şi îngrijorarea privind viitorul economic şi social al unor generaţii care vor intra în competiţia globală fără a-şi exploata complet abilităţile profesionale şi capitalul uman. Deşi îngrijorătoare, statisticile nu surprind intensitatea reală a abandonului şcolar, nici din perspectiva acurateţei cifrelor şi nici din aceea a impulsurilor care-l stimulează, însă, confirmă necesitatea unei acţiuni coordonate în care guvernanţii, autorităţile locale, profesorii, părinţii şi mediul de afaceri trebuie să colaboreze activ în viitor”, a declarat Cristina Chiriac.

Conform acesteia, situația diferă în capitală comparativ cu restul țării. „De la Bucureşti lucrurile par altfel, mult mai luminoase. Când ajungi, însă, în teritoriu, abia atunci descoperi România adevărată. Ştiu şi înţeleg că aşteptările sunt imense, la fel ca şi eforturile pe care echipa proiectului Pactul pentru Tineri le face şi tocmai de aceea apreciez enorm implicarea, dedicarea şi deschiderea celor care au pus umărul în acest proiect. Ce am reuşit în aceste şase luni? Am reuşit să trezim, să zguduim puţin România din temelii.

Pe unde am fost, am lăsat amprente. Inclusiv astăzi ne sună inspectori şcolari de la Botoşani, Vaslui etc. să ne întrebe ce se mai poate face. Am reuşit să aducem autorităţile centrale şi locale împreună, să propunem înfiinţarea unui comitet interministerial pentru a găsi soluţii de reducere a abandonului şcolar şi, pe această cale, mulţumesc domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă. Nu este suficient, ştiu, dar nu putem repara un fenomen înrădăcinat deja, într-un interval de timp atât de scurt. Este clar că ne trebuie soluţii integrate pentru o problematică atât de complexă, însă există şi soluţii punctuale, ca de ex: scoaterea din sertar a legii consimţământului, pentru a proteja copiii abuzaţi, lege care va ajuta şi la scăderea numărului mamelor minore”, a completat preşedinta CONAF.