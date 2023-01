Scanner-ul de care nu știai că ai nevoie: cum ajută la salvarea alimentelor

De ce să îți storci produsele când le poți bombarda cu lumină?

Cu toții am fost acolo. E târziu, ești obosit de o zi lungă de muncă și tot ce vrei să faci este să mergi acasă să te relaxezi alături de cei dragi. Dar nu ești acasă, nu-i așa? Nu, ești la supermarket cu o dorință de guacamole făcut în casă și grămada aia de avocado proaspătă te privește în față, aici intervin „scanerele de prospețime” OneThird.

Compania observă că până la 40% din alimentele perisabile aduse pe piață anual (în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari) sunt în cele din urmă aruncate înainte de a ajunge pe mesele din bucătărie. În plus, generația actuală de scanere pentru produse pot informa doar cu privire la testele specifice de laborator (cum ar fi conținutul de zahăr și aciditatea), mai degrabă decât prospețimea sau potențialul termen de valabilitate. Punctele de contact de la OneThird fac și, potrivit producătorului, pot reduce risipa de alimente în aceste situații cu până la 25 la sută în medie.

Cum se descrie compania

„Volumul astronomic de alimente care se risipește în fiecare an este sfâșietor, mai ales că atât de mult se irosește în țările bogate. Am muncit din greu pentru a crea tehnologie care ajută la abordarea acestei provocări globale persistente, care are un impact direct asupra deficitului de alimente”, a declarat Marco Snikkers, CEO și fondator OneThird.

„Suntem mândri că am construit primul produs care prezice în mod precis și obiectiv durata de valabilitate a produselor proaspete. Interesul a fost copleșitor și ne propunem să accelerăm implementarea tehnologiei noastre la nivel global.”

Folosind algoritmi de corectitudine pentru a interpreta returnările de la un laser cu infraroșu apropiat, dispozitivele OneThird pot determina durata de valabilitate a unui avocado în timp real. Compania realizează două variante ale sistemului, una pentru utilizatorul final pe culoarul de produse și alta pentru cultivatorii din lanțul de aprovizionare.