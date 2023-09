Salariu de 20.000 de lei la stat și se fac angajări serioase. Mai ai până pe 2 octombrie să te înscrii

În pofida faptului că avem probleme legate de banii publici, încă există oportunități foarte bune de a te angaja la stat, pe un salariu mai mult decât generos, de zeci de mii de lei lunar.

Dacă ești un specialist în IT și dorești să devii bugetar, acum ai ocazia să prinzi un loc bun de muncă în sistemul public, fiindcă statul are nevoie de astfel de profesioniști pentru proiectele importante pe care le are în derulare la ora actuală.

De exemplu, ține cont de faptul că există cinci funcții vacante de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu sediul in București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3.

Salariu de boier pentru aceste joburi la stat

Iată ce caută angajatorul:

a) funcția contratuală specialist IT și comunicațiilor (Expert hardware și virtualizare);

b) funcția contratuală specialist IT si comunicațiilor (Expert network);

c) funcția contratuală specialist IT si comunicațiilor (Soft advanced);

d) funcția contratuală specialist IT si comunicațiilor (Baze);

e) funcția contratuală specialist IT si comunicațiilor (Expert DevOps).

Salariile oferite te vor determina să-ți dai pe loc demisia din mediul privat, dacă activezi la o firmă particulară în acest moment. Vorbim despre zeci de mii de lei de care norocoșii ce vor fi acceptați se vor putea bucura lunar.

Potrivit informațiilor făcute publice de instituția în cauză, nivelul maxim de salarizare va reprezenta de 5 ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 (salariul de 19.857 de lei, echivalentul a 3.971 de euro.

În cazul în care oferta de muncă te-a convins, trebuie să știi că mai ai la dispoziție suficient timp să te înscrii, mai precis până pe 2 octombrie.

Apoi, pe 9 octombrie urmează să aibă loc proba scrisă pe care vei fi nevoit s-o treci, pentru a fi angajat.

Poți afla mai multe detalii dând click aici.