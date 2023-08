Angajații din IT, de la prinți la cerșetori: ce se ascunde, de fapt, în paginile noului Cod fiscal

Propunerile legislative privind modificarea Codului fiscal stârnesc valuri de îngrijorare în rândul celor ce activează în industria IT. Specialiștii spun că vor fi grav afectați, din multe puncte de vedere, dacă măsurile fiscale vor intra în vigoare așa cum au fost ele prezentate de autoritățile de la București.

Știm cu toții faptul că angajații din acest domeniu vor fi în primul rând afectați la buzunar. Noile norme prevăd că aceștia vor căpăta un statul egal cu cel al angajaților celorlalți din economie. Adică vor plăti și ei, la fel ca ceilalți, contribuții pe muncă, către bugetul de stat.

Ce măsuri îi îngrozesc atât de mult pe IT-iștii noștri

Din fericire, au de unde! Salariile IT sunt în topul celor mai bănoase câștiguri din întreaga economie românească.

De asemenea, într-o analiză recentă care se vrea a expune impactul noii fiscalități asupra sectorului IT, specialiștii companiei românești de dezvoltare de software, OVES Enterprise, spun că programatorii vor fi obligați la o creștere a fee-urilor cu circa 10% și pun o nouă frână în digitalizarea companiilor.

„Modificările legislative propuse vor reprezenta o nouă lovitură pentru industria locală de IT, după pandemia de COVID-19, perspectiva unei noi crize financiare globale, războiul din Ucraina, creșterea prețurilor la energie, inflație mare”, transmit ei.

„Programatorii au început deja, preventiv, să ceară fee-uri mai mari cu aproximativ 10%, iar companiile din software și servicii încearcă să transfere, mai departe, aceste costuri la clienți. Contextul, însă, la nivel de piață locală, dar și globală, este unul de restrângere a activității și a bugetelor în IT, nicidecum de disponibilitate pentru creșteri de costuri pe proiecte.

Mai mult, în ultimul an, companiile au renunțat la proiecte neesențiale și, astfel, a devenit tot mai greu pentru firmele de servicii IT să acceseze proiecte noi”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menționând că nu este exclus un nou blocaj al pieței IT, în care companiile îngheață proiecte și păstrează bugete.