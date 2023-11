Salarii de 5.000 de lei în România, dar nu găsesc pe cine să angajeze. ”Mâine am angaja 200 de oameni”

România depășește recorduri importante la nivel european când vine vorba de milioane de oameni între 16 și 60 de ani care nu vor să lucreze sub nicio formă. Criza de personal este una foarte dificilă pentru antreprenorii care speră să-și facă afaceri de succes în țara noastră.

Cele mai recente probleme pe partea de recrutare au fost sesizate de oamenii de afaceri din Bihor. Aceștia se plâng că degeaba au explodat salariile pe care le oferă, pentru că nu mai au de unde și sub ce formă să recruteze forță de muncă.

Citește și: Inflație galopantă și concedieri masive, consecințele mai puțin știute ale creșterii salariului minim pe economie. Avertismentul FMI care se aplică și la români

Comenzi până în 2028, dar fără lucrători

Valtryp este o companie din Bihor specializată în producția de volane pentru mașini de lux. Are contracte cu Porsche sau Jaguar semnate până în 2028, iar procesul de recrutare este perpetuu. „Dacă am putea, mâine am angaja 200 de oameni, dar nu știm de unde să îi scoatem”, spune directorul general Valer Trip, potrivit Bihoreanul.

La fel ca în numeroase alte colțuri ale României, administratorii de afaceri din județul Bihor au ajuns la cheremul angajaților. S-a schimbat raportul de forțe, iar angajatorii nu mai fac de mult timp legea în piața muncii.

„Există o criză uriașă de personal. La bursa locurilor de muncă, un angajator era fericit că a găsit, în sfârșit, un reglor. Vorbim de o persoană cu studii medii, cu competențe tehnice, care știe regla utilaje. Aceasta poate câștiga între 6.000 și 7.000 lei net, ceea ce până acum era imposibil în Oradea. Dispariția industriei comuniste în anii 90 a pecetluit soarta a mii de bihoreni. Unii s-au reprofilat, alții s-au pensionat. Nu puțini au emigrat. După 2009, când au fost desființate școlile profesionale, alți meseriași n-au mai apărut. „E destul să cauți un instalator sau un zidar și realizezi dimensiunile crizei”, explică directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, Békési Csaba.

Citește și: Inteligența artificială te ajută să te angajezi mai repede, să-ți faci CV-ul mai bun și mai rapid. Cum e folosit AI-ul în recrutare

Mii de locuri de muncă cu salarii bănoase rămâne neocupate

La finalul lunii octombrie, s-a desfășurat bursa locurilor de muncă. Peste 50 de firme au scos la bătaie aproximativ 2.000 de locuri de muncă, multe dintre joburile disponibile fiind pentru muncitorii necalificați.

„Peste 70% din locurile de muncă vacante sunt pentru calificări joase, de simpli operatori”, spune directorul AJOFM. În premieră, însă, e criză și de specialiști. „Există 200 de locuri de muncă pentru absolvenții de studii medii și superioare, ceea ce înseamnă cam 10% din total”. Ca referință, cei mai mulți care se caută pe acel segment sunt ingineri, tehnologi și electrotehniști necesari în firmele de producție. Cererea este în continuă creștere.

Până și pe zona angajaților la stat sunt probleme de recrutare. În urmă cu câțiva ani, la școala de subofițeri, concurența era de 3 pe un loc, în toamnă s-au ”înghesuit” doar 1,3 pe un loc. „Un jandarm câștigă cam 4.000 lei, cu tot cu ore suplimentare, ture de weekend, vechime. Un muncitor în privat poate câștiga la fel, fără niciun risc ori privațiune”, spune col. Ioan Bogdan, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi.