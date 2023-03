S-a schimbat roata cu locurile de muncă pentru români: nu mai merge cu telemunca, joburile de la distanță au cam dispărut

Dacă mai avea cineva vreun dubiu, pandemia s-a terminat, iar prima care s-a adaptat la noua realitate este piața muncii, iar veștile nu sunt bune pentru angajații care sperau să petreacă mai mult timp alături de familie. Pentru prima oară în trei ani, locurile de muncă remote s-au dus în cap, în timp ce înscrierile pentru joburile rămase din această categorie au explodat.

Piața muncii din România suferă transformări importante în 2023, deși primele semne în acest sens s-au văzut încă de la finele anului trecut. Angajatorii fac eforturi din ce în ce mai mari de a-și aduce înapoi la birou angajații, iar tendința din piață este de reduce din ce în ce mai mult pozițiile remote. Practic, patronii merg în opoziție completă cu dorința candidaților de a lucra de la distanță, numărul aplicărilor pentru joburile din această categorie fiind la maximul ultimilor patru ani.

Locurile de muncă de la distanță, la mare căutare

„Despre reîntoarcerea masivă a angajaților la birou se discută deja de mai bine de un an, însă până acum acest lucru s-a făcut în pași mici, etapizat și fără să se vadă un impact major asupra numărului de poziții remote scoase în piață. Explicația stă în faptul că angajatorii știau că această opțiune a devenit, în timp, o condiție importantă pentru cei care căutau să se angajeze, condiție pe care nu o puteau ignora într-un climat caracterizat de un deficit de candidați”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, citată de economedia.ro.

Pentru context, în februarie – martie 2022, s-au postat 3000 de locuri de muncă remote pe eJobs. În aceeași perioadă din acest an, numărul acestora s-a diminuat până la 1500. Pentru posturile de acum un an, duble la număr, s-au înregistrat 104.000 de aplicări. Pentru posturile din acest an, vorbim de 116.000 de aplicări.

Cele mai multe poziții din această categorie sunt cele pentru call-center sau BPO, dar într-un număr semnificativ diminuat față de acum un an. Un pic mai jos ca număr se află oportunitățile remote în poziții din advertising / marketing / PR, IT / telecom, training și servicii. Cele mai multe dintre pozițiile postate în ultima lună sunt pentru candidații entry level, cu maximum doi ani de experiență. Cel mai interesați de aceste joburi sunt candidații din categoria de vârstă 25 – 35 de ani, urmați de cei aflați la primul job sau care au intrat recent pe piața muncii, respectiv tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.

„Deși tendința este de a readuce oamenii înapoi la birou, pentru angajatorii care au dificultăți în a găsi candidații potriviți, poate deveni un avantaj competitiv major acest tip de flexibilitate prin care oferă angajaților libertatea de a alege cum doresc să lucreze – la sediu, de acasă sau hibrid”, mai spune Drăghici.