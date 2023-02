Locuri de muncă fără facultate și cu salarii generoase, în București: mii de români s-au angajat deja

România se confruntă în continuare cu o criză masivă a forței de muncă, foarte mulți români refuză să se angajeze și nu intenționează la niciun nivel să renunțe la numeroasele ajutoare sociale pe care autoritățile ofertă celor cu venituri mici sau inexistente. Chiar și așa, cei care își doresc un job, au parte doar de vești bune.

La intervale regulate de timp, Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă din România publică statistici referitoare la locurile de muncă disponibile într-un colț al țării sau altul. În plus, cu această ocazie, aflăm joburile care se ocupă în mod regulat, ce studii implică acestea și, mai ales, unde au fost disponibile, în ce localități. Cea mai recentă astfel de analiză vine de la AMOFM București și atrage atenția că, agenția a intermediat nu mai puțin de 1805 angajări în luna ianuarie a acestui an, în Capitală.

Locurile de muncă ocupate, în mare parte, fără facultate

Defalcând cele 1805 persoane angajate pe categorii, agenția a menționat faptul că 610 au peste 45 de ani (285 peste 55 ani), 661 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 458 au între 30-35 de ani, 54 au între 25 şi 30 de ani (din care 21 tineri NEETs), iar 22 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 13 tineri NEETs). Ca referință, dacă este pentru prima oară când auzi referința la NEETs, aceasta este o abreviere ce se aplică tinerilor de până la 26 de ani care nu urmează o formă de învățământ, un training și nici nu sunt angajați în altă parte la momentul recrutării, ”Not Employed, in Education or Training”.

Cei mai mulți dintre cei care s-au angajat nu au avut facultate, dacă analizăm nivelul de pregătire al lor. În schimb, cele mai multe persoane au studii liceale – 700, studii profesionale – 391, doar 402 fiind cu studii superioare. Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AMOFM Bucureşti, în perioada 1-31 ianuarie 2023, 575 (31,85%) fac parte din categoria celor greu ocupabile.

Deși numărul celor angajați, 1805, s-ar putea să nu ți se pară enorm, merită să ai în vedere că, în ianuarie 2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.433 persoane, conform economedia.ro. Practic, 40% și-au găsit de lucru și au ieșit din sistem.