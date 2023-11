S-a lansat alternativa la ChatGPT: Ce este xAI, noua companie de inteligență artificială a lui Elon Musk

Noua companie AI a lui Elon Musk, xAI, s-a lansat în acest weekend. Musk AI, așa cum se spune, s-a lansat pentru utilizatori selectați începând din acest weekend.

Am auzit de luni de zile zvonuri despre noua afacere AI a lui Elon Musk, xAI, iar acum se pare că este aproape aici. CEO-ul Tesla și renumitul guru al rețelelor sociale a postat pe Twitter/X pentru a anunța că proiectul său AI își va lansa primul model pe 4 noiembrie.

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023