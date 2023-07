S-a descălțat în avion, dar nu a prevăzut ce urma să se întâmple. Greșeala pe care o fac mulți pasageri

Când vine vorba de călătorii pe distanțe lungi, majoritatea oamenilor îmbracă hainele cele mai confortabile pentru a face călătoria mai ușoară pentru ei înșiși. Dar nu toată lumea are acest privilegiu.

O femeie a împărtășit cum a purtat cizme până la genunchi într-un zbor de două ore pentru că ar fi fost prea incomode să le pună în bagajul de mână. Pentru a se simți mai confortabilă în avion, a decis să le scoată imediat după decolare – dar acest lucru nu i-a plăcut deloc vecinei de scaun.

Pe Reddit, ea a povestut:

Așa că m-am asigurat că nu miroseau, le-am pulverizat preventiv cu dezinfectant pentru încălțăminte înainte să plec de acasă. Când m-am așezat în scaun, mi-am dat jos pantofii și mi-am pus șosete noi. Pantofii mei erau sub picioarele mele, nu deranjau pe nimeni”, a povestit femeia.

Dar imediat ce vecina ei a văzut că s-a descălțat, în picioarele, aceasta s-a arătat foarte deranjată și i-a cerut să-și pună înapoi pantofii.

„Mi-a spus că sunt dezgustătoare. Am încercat să-i explic că am șosete curate, dar ea a cerut să-mi pun înapoi pantofii. Am refuzat.

A chemat însoțitoarea de bord și am explicat din nou. Însoțitoarea de bord i-a spus că nu poate face nimic pentru că nu încălcam nicio regulă.

Doamna s-a plâns și a oftat pe tot parcursul zborului (m-a și filmat când mă critica, deci cine știe, s-ar putea să fie deja pe internet). Dar am încercat să o ignor și să-mi pun căștile pe urechi.

Doamna s-a plâns chiar și când am dat pașapoartele și cei de la control le-au ignorat”, a povestit femeia.